Horario y dónde ver en directo la Gala MET 2026 online: a qué hora es, cuánto dura y cómo ver la alfombra roja desde España

La noche más mediática del mundo de la moda ya está aquí otra vez. La Gala MET 2026 vuelve a ocupar titulares y de ella se habla en redes sociales, ya que todos sabemos que tiene esa mezcla tan suya de alta costura, espectáculo y un punto imprevisible que hace que nadie quiera perdérsela. No es sólo una alfombra roja llena de famosos, sino que es un evento que marca tendencia y que, año tras año, acaba generando imágenes que dan la vuelta al mundo de modo que si deseas verla en directo, toma nota porque te desvelamos el horario de la Met Gala de mañana y como la puedes seguir online.

Esta edición además, llega especialmente cargada de expectación por lo que conviene no perderse nada. Se espera el regreso de grandes nombres como el de la actriz Anne Hathaway protagonista además de la secuela de El Diablo viste de Prada que precisamente se acaba de estrenar en cines. Por otro lado, el tema de este año dedicado al arte (Fashion is Art) está abierto a interpretaciones extremas, de modo que todo apunta a que será una de esas galas que se recuerdan durante mucho tiempo. Desde España, eso sí, tocará seguirla de madrugada. Pero merece la pena si quieres ver en directo los looks, las entradas más comentadas y esos momentos que al día siguiente estarán en todas partes.

Horario de la Gala MET 2026

La Gala MET 2026 se celebra el lunes 4 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte, manteniendo esa tradición que no cambia: siempre el primer lunes de mayo. Es un evento benéfico organizado en torno al Costume Institute, aunque por fuera lo que más se ve es esa alfombra roja interminable que da la vuelta al mundo.

El momento clave para el público empieza con la llegada de los invitados. La alfombra roja arranca a las 18:00 horas en Nueva York (hora de la costa Este), lo que en España se traduce en la medianoche. Es decir, en la madrugada del lunes al martes, justo cuando empieza ese desfile de celebrities que puede durar varias horas.

Conviene tenerlo en cuenta porque no es un evento puntual que empiece y termine rápido y más si tenemos en cuenta que primero llegan algunos nombres menos mediáticos, luego empiezan a aparecer las grandes estrellas y, al final, los momentos más esperados. Si alguna vez la has visto, sabes que muchas veces lo más comentado pasa cuando ya llevas un buen rato conectado.

Cuánto dura la MET Gala: a qué hora empieza y termina

La parte visible, es decir, la alfombra roja, suele alargarse entre tres y cuatro horas. Traducido a horario español, eso significa que puedes estar viéndola aproximadamente desde las 00:00 hasta las 03:00 o incluso algo más tarde. Todo depende del ritmo al que vayan llegando los invitados y de lo que se entretengan en cada aparición.

A partir de ahí, la gala continúa dentro del museo, pero ya sin cámaras. Es una norma bastante estricta: una vez que los asistentes entran en el recinto, se corta prácticamente toda la conexión con el exterior. No hay retransmisión de la cena, ni de las actuaciones, ni del recorrido por la exposición. Esto, que puede parecer un inconveniente, en realidad forma parte del encanto del evento. Lo que ocurre dentro casi nunca se sabe con detalle. Aparecen fotos días después, pero nunca hay una imagen completa de lo que pasa allí dentro. Eso hace que cada edición tenga ese punto de misterio que la diferencia de cualquier otra gala.

Dónde ver la Gala MET en directo gratis y online

Si estás en España y quieres seguir la Gala MET 2026 en directo, la forma más sencilla es hacerlo a través de internet. No hay emisión en televisión como tal, así que todo pasa por plataformas digitales.

La retransmisión oficial corre a cargo de Vogue, que cada año se encarga de cubrir la alfombra roja en directo. Se puede ver gratis en su canal de YouTube, que suele emitir sin restricciones, además de ofrecer contenido adicional en redes sociales como TikTok o Instagram, donde van comentando llegadas y haciendo pequeñas entrevistas.

Lo recomendable es conectarse unos minutos antes de que empiece, sobre las 23:45 en España, para no perderte las primeras llegadas, ya que aunque al principio pueda parecer más tranquilo, muchas veces es cuando se ven looks que luego pasan desapercibidos entre tanto nombre grande.

Ahora ya sabes el horario de la MET Gala y como la puedes ver en directo y seguro que no querrás perderte nada porque es un evento que siempre da mucho que hablar, y este 2026 no parece que vaya a ser una excepción. Con un tema tan abierto como «Fashion is Art» y nombres importantes de vuelta, como los de Beyoncé, Nicole Kidman, Venus Williams y, como no, Anna Wintour, seguro que al día siguiente habrá imágenes que no dejarán indiferente a nadie y tú podrás decir que ya las viste en directo.