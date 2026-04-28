Quiénes son los presentadores de la alfombra roja de la Met Gala 2026

La cuenta atrás para la Met Gala 2026 ya ha comenzado y, como cada año, la expectación no se limita únicamente a los diseños que desfilarán por la icónica escalinata del Museo Metropolitano de Nueva York. La retransmisión global de la alfombra roja se ha convertido en un espectáculo en sí mismo, con millones de espectadores pendientes de cada detalle. En esta edición, serán tres rostros bien conocidos, Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne, quienes ejercerán como presentadoras.

El evento, que se celebrará el próximo 4 de mayo bajo el lema «Fashion is Art», volverá a transformar la alfombra roja en un escaparate global de creatividad y discurso cultural. Considerada la cita más influyente de la industria de la moda, la gala marca la inauguración de la exposición anual del Costume Institute, fija tendencias y genera conversación en todo el mundo.

La retransmisión en directo, impulsada por la revista Vogue en sus plataformas digitales, arrancará horas antes de la cena benéfica y permitirá seguir en tiempo real la llegada de celebridades, diseñadores y figuras clave del panorama cultural. En este contexto, el papel de los presentadores resulta crucial: son quienes interpretan, contextualizan y acercan al espectador la complejidad de un evento donde la moda dialoga con el arte, la política y la identidad contemporánea.

Ashley Graham

Figura clave en la redefinición de los estándares de belleza en la moda contemporánea, Ashley Graham ha construido una carrera que trasciende las pasarelas. Nacida en Nebraska, comenzó como modelo en la adolescencia, pero alcanzó notoriedad internacional al convertirse en una de las primeras modelos de talla grande en protagonizar portadas de revistas como Sports Illustrated.

A lo largo de los últimos años, Ashley se ha consolidado como una voz influyente en cuestiones de diversidad e inclusión, participando en debates sobre el empoderamiento femenino. Paralelamente, ha desarrollado una sólida trayectoria como presentadora y comunicadora, colaborando con distintos formatos televisivos y digitales.

La La Anthony

Actriz, productora y empresaria, La La Anthony representa el vínculo entre entretenimiento y cultura popular. Su carrera comenzó en los medios musicales, como presentadora en MTV, antes de dar el salto a la interpretación en cine y televisión.

Con el tiempo, Anthony ha diversificado su perfil profesional, participando en series de éxito como Power y consolidándose como empresaria y autora. Sin embargo, uno de los ámbitos donde ha desarrollado una presencia constante es precisamente la alfombra roja de la Met Gala, donde ha ejercido como entrevistadora en múltiples ediciones.

Su conocimiento del evento le permite aportar contexto histórico y una lectura que resulta muy atractiva a las nuevas generaciones. Su estilo directo y su capacidad para generar complicidad con los invitados la han convertido en una pieza habitual de estas retransmisiones.

Cara Delevingne

El caso de Cara Delevingne es paradigmático de la evolución de la figura del modelo en el siglo XXI. Descubierta en el ámbito de la moda británica, alcanzó fama internacional desfilando para firmas como Burberry o Chanel, convirtiéndose en uno de los rostros más reconocibles de su generación.

Sin embargo, su trayectoria ha ido mucho más allá de las pasarelas. Cara ha desarrollado una carrera como actriz en cine y televisión, participando en producciones internacionales y consolidando una imagen pública ligada a la experimentación estética y la ruptura de normas.

Su relación con la Met Gala ha estado marcada por elecciones estilísticas arriesgadas, que la han situado en el centro de la conversación mediática en varias ediciones. Como presentadora, aporta precisamente esa mirada creativa y crítica, capaz de interpretar la alfombra roja no sólo como un desfile de moda, sino como una plataforma de expresión artística.

Una apuesta muy acertada

La combinación de estos tres perfiles anticipa una retransmisión dinámica y con múltiples niveles de lectura. En un evento donde cada detalle puede adquirir significado simbólico, la labor de los presentadores consiste en traducir ese lenguaje al gran público sin simplificarlo.

En un contexto en el que la moda se reivindica cada vez más como una forma de arte, la Met Gala 2026 no solo será un desfile de alta costura, sino también un relato colectivo sobre identidad, creatividad y representación. Y, en ese relato, la voz de Ashley Graham, La La Anthony y Cara Delevingne será la guía que permita entender todo lo que sucede en este prestigioso evento.