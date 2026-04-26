Quiénes son los anfitriones MET Gala 2026: qué papel tienen y todo lo que debes saber

Desde su primera edición en 1948, la MET Gala se ha consolidado como uno de los eventos más importantes del mundo. Cada primer lunes de mayo, las escalinatas del Museo Metropolitano de Nueva York se convierten en el escaparate más influyente de la moda contemporánea.

Bajo la dirección de Anna Wintour, figura clave en la organización del evento durante las últimas décadas, la gala ha logrado mantener una identidad propia basada en la exclusividad, el control absoluto de la narrativa visual y una cuidada selección de invitados. No se trata únicamente de una alfombra roja, sino de una puesta en escena donde cada detalle responde a una estrategia cuidadosamente diseñada.

Para la edición de 2026, la organización ha elegido como eje central el lema Fashion is Art (la moda es arte), una temática que busca reforzar el vínculo entre la industria de la moda y las bellas artes. Esta elección coincide, además, con la inauguración de la exposición Costume Art y la apertura de las nuevas galerías permanentes Condé Nast dentro del propio museo.

Las anfitrionas del evento

Uno de los grandes focos de atención de esta edición será el regreso de Beyoncé a la alfombra de la MET Gala. La artista, cuya última aparición se remonta a 2016, vuelve en esta ocasión con un papel destacado dentro del comité de anfitrionas.

Junto a ella estarán Nicole Kidman y la ex tenista Venus Williams, tres figuras que, más allá de su relevancia mediática, representan perfiles diversos dentro del ámbito cultural y deportivo. Su implicación en esta edición subraya el carácter transversal del evento y su vocación de conectar distintas disciplinas.

La presencia de Beyoncé ha generado una expectación considerable, no sólo por su prolongada ausencia,también por el impacto que históricamente han tenido sus apariciones en la gala. Sus fans están deseando verla y cada vez falta menos para que podamos ver su look.

Los invitados más esperados

A medida que se acerca la fecha, comienzan a confirmarse algunos de los nombres que desfilarán por la alfombra. Entre ellos destaca Kim Kardashian, una de las asistentes más habituales de los últimos años. Su presencia vuelve a situarla en el centro de la conversación mediática, especialmente en un momento en el que su vida personal vuelve a generar interés tras los rumores que la vinculan con el piloto Lewis Hamilton.

Sin embargo, aún no se ha confirmado si otros miembros de su familia, como Kendall y Kylie Jenner o Kris Jenner, acudirán a esta edición, lo que añade un elemento de incertidumbre en torno a uno de los clanes más mediáticos del evento.

También figura entre las invitadas Hailey Bieber, cuya asistencia marcará su octava aparición en la MET Gala desde su debut en 2015. Su relación con la moda, estrechamente vinculada a firmas como Saint Laurent, la convierte en una de las figuras más observadas en términos de estilo. Queda por ver si acudirá acompañada de Justin Bieber o si optará por una aparición en solitario.

El cine refuerza su presencia

El ámbito cinematográfico tendrá, una vez más, un peso significativo en la gala. Entre las confirmaciones destacan nombres como Julia Garner, protagonista de la película Weapons, o Gabrielle Union, vinculada al proyecto Ella McCay.

A ellas se suma la actriz y directora británica Rebecca Hall, cuya presencia refuerza la conexión entre el evento y el mundo del cine de autor. Estas incorporaciones reflejan la intención de la organización de mantener un equilibrio entre figuras consolidadas y talentos en plena proyección.

Moda, música y deporte

La MET Gala se caracteriza por su capacidad para reunir perfiles muy diversos en un mismo espacio, y la edición de 2026 no será una excepción. La diseñadora y modelo Alexa Chung figura también en la lista de invitadas, aportando una visión ligada al diseño y la creatividad.

Desde el ámbito deportivo, destaca la presencia del jugador de los Golden State Warriors Jimmy Butler, cuya participación confirma la creciente relevancia del deporte en este tipo de eventos de carácter cultural.

El comité de anfitriones, presidido por el director creativo de Saint Laurent, Anthony Vaccarello, y la actriz Zoë Kravitz, reúne además a figuras de primer nivel dentro de la industria musical y del entretenimiento. Entre ellos se encuentran Sabrina Carpenter, Rosé (integrante de BLACKPINK), Bad Bunny, Doja Cat, Sam Smith, Pharrell Williams o Zendaya.

A esta lista se suman también representantes destacados del fenómeno global del K-pop, como LISA, cuya posible asistencia ha generado una notable expectación entre sus seguidores.

Una gala que trasciende la moda

Más allá del desfile de celebridades y del impacto visual de los estilismos, la MET Gala mantiene su carácter benéfico como eje fundamental. La recaudación obtenida se destina al Costume Institute del museo, lo que refuerza el vínculo entre el evento y la promoción de la moda como disciplina cultural.

En este contexto, la edición de 2026 se presenta como una oportunidad para profundizar en esa relación entre moda y arte, al tiempo que reafirma el papel de la gala como uno de los acontecimientos más influyentes del calendario.