El vestido mini de estampado vichy de Stradivarius que quieren todas las bajitas: alarga las piernas y queda ideal con cuñas

Stradivarius tiene el vestido mini de estampado vichy que quieren todas las bajitas, un sueño hecho realidad que alarga las piernas y queda ideal con cuñas. Será mejor que nos empecemos a preparar para una serie de cambios que pueden ser los que nos marcarán de cerca. En unos días en los que quizás nadie pensaba en la cantidad de compromisos que tenemos por delante, tocará prepararse para lo peor, con la mirada puesta a un armario que debe ser el mejor reflejo de nuestro día a día.

Esta marca de bajo coste puede acabar siendo la que nos dará algunas sorpresas del todo inesperadas, en estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estas jornadas en las que necesitamos hacernos con un vestido para el día y la noche, para el verano, pero también que podemos llevar en otoño o en primavera, con una cardigán y unas botas o unas sandalias, es un buen básico. Toca el momento de apostar claramente por un elemento que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada en estos días que tenemos por delante.

Todas las bajitas quieren este tipo de vestido que alarga las piernas

Tener las piernas más largas es algo que todas necesitamos tener, sin duda alguna, habrá llegado el momento de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser el que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente podemos elegir entre una amplia variedad de prendas.

Vamos a buscar aquellas que pueden acabar siendo los que nos darán alguna que otra sorpresa inesperada. Por lo que, quizás hasta la fecha no sabíamos que podríamos disponer de un estampado que puede ser ese comodín que buscamos con unos efectos sorprendentes.

Invertir en un buen vestido es algo esencial, como también hacerlo de la mano de un diseño que permite alargar las piernas. Un dos en uno que no podemos dejar escapar, práctico, cómodo, elegante y de lo más versátil, si le sumamos que es un buen aliado de nuestro estilo más absoluto, descubriremos lo que nos revela.

Es hora de apostar claramente por un cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañará en breve, en estos días en los que realmente cada detalle cuenta y puede acabar convirtiéndose en el mejor aliado de un estilo de 10.

Este es el vestido de cuadros vichy más buscado de Stradivarius

Se agota por momentos y no es casualidad, estamos ante un tipo de prenda que puede ser el fondo de armario que buscamos y que nos dará ese estilo que buscamos en unos días en los que cada detalle cuenta. Estaremos pendientes de amplificar al máximo nuestra inversión.

El estampado vichy es un clásico con mucha historia que nunca pasa de moda. Tal y como nos explican los expertos de Textilbasareny: «El Vichy es un estampado en algodón de cuadros, de distintos colores, que todos hemos podido ver/identificamos con los manteles de picnic de toda la vida. Los más típicos y míticos, los blancos y rojos. En la tendencia Vichy, predominan los fondos blancos y los que más destacan son el negro, el rojo, el azul y los colores pastel. La tendencia Vichy, engloba a todos esas prendas como los vestidos livianos de verano con este diseño de cuadros y busca darle un toque más romántico a las camisas de entretiempo. Un toque campestre que se mantiene des de su creación».

Un origen que deberemos conocer: «El estampado tuvo su origen en la ciudad francesa con la que comparte nombre: Vichy. Vichy es una ciudad situada en la región de Auvernia-Ródano-Alpes y pertenece a la antigua provincia francesa de Borbonés. Conocida por sus manantiales de agua y sus centros termales, entre 1940 y 1944 fue la sede del gobierno de la Francia de Vichy durante la Segunda Guerra Mundial».

Poco a poco se fue popularizando: «La tendencia Vichy surgió en el Siglo XVII en los interiores de la región francesa de La Provence. En un primer momento, el estampado se utilizaba en manteles y servilletas. Pero desde 1946, en la época de la posguerra, se empezó a añadir este tipo de cuadros a las camisas de los hombres y mujeres que trabajaban en el campo. A mediados del XX saltó del ámbito doméstico a la moda gracias al diseñador francés Jacques Esterel. En 1959 creó para la boda de Brigitte Bardot y Jacques Charrier un original traje de novia con estampado de cuadros Vichy en rosa y blanco y detalles de encaje, convirtiéndose así en un símbolo de la eterna feminidad. A día de hoy, la tendencia Vichy no se centra en un solo estilo, color o diseño, se va actualizando constantemente, temporada tras temporada, gracias a la imaginación y saber hacer de los diferentes diseñadores y a su atrevimiento a la hora de mezclar texturas, formas y tejidos».

Este vestido de poco más de 25 euros es una buena opción para lucir un estampado de moda que siempre será bonito.