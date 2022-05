Ashley Graham confiesa que estuvo a punto de morir durante el parto de sus gemelos

Ashley Graham, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las modelos más conocidas de todo el mundo. No solamente destaca por ser una gran profesional, sino también por su carisma y por su humildad. Factores por los que se ha ganado el cariño de miles de personas en todo el planeta.

A principios de año, Ashley Graham y su marido, Justin Ervin, dieron la bienvenida a Roman y Malachi, sus gemelos. Ahora que han pasado nada más y nada menos que cinco meses desde que llegaron a su vida, la reconocida modelo no ha dudado un solo segundo en compartir más detalles de este instante que marcó su vida para siempre.

Y lo ha hecho en una entrevista a la revista ‘Glamour’: “Eran las dos de la mañana cuando comenzaron mis contracciones. A las 3:45 fui al baño y Malachi salió justo cuando llegaba mi doula, a tiempo para traerlo al mundo”. Por si fuera poco, Graham añadió: “Roman nació dos horas y siete minutos después. Al principio todos estábamos celebrando su llegada al mundo”.

Una felicidad que parece durar poco. Y todo porque la modelo, de un instante a otro, comenzó a encontrarse mal. Tanto es así que terminó perdiendo el conocimiento. “Cuando finalmente volví en sí, miré a mi alrededor y vi a todo el mundo. Me decían ‘estás bien’, no querían decirme que había perdido litros de sangre”.

Lejos de que todo quede ahí, Ashley Graham quiso compartir más detalles con la mencionada revista: “No quisieron decirme que una de las comadronas tuvo que darme la vuelta y presionar con su dedo para intentar detener la hemorragia. Y tampoco me querían decir que mi brazo se colapsaba y que no podían introducir la aguja para el Pitocin, así que tuvieron que ponérmela en la mano”.

Una situación que a la influencer todavía le da pavor recordar. Sobre todo porque, debido a lo sumamente débil que estaba, no pudo caminar durante una semana. Hasta tal punto llegó la cosa que pasó un par de meses en casa hasta que pudo recuperarse en su totalidad. Por fortuna, esta compleja situación quedó en un susto. Además, sirvió para que Ashley Graham cambiara por completo su forma de ver su cuerpo. Una historia de superación que, desde luego, está sirviendo de inspiración para otras muchas mujeres.