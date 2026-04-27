Curiosidades de la MET Gala: por qué no se admiten teléfonos, todas las claves y datos que debes saber

En nada comenzamos el mes de mayo, y al margen del Día de la Madre que celebramos en España el domingo 3 de mayo, al día siguiente es cuando tendrá lugar la MET Gala, que un año más vuelve a situarse como uno de los eventos más exclusivos y comentados del calendario internacional. Y es que más allá de los famosos o de los looks que lleven acorde a la temática, que por cierto este año es la de «Costume Art», se trata de una gala llena de curiosidades que pasan por prohibir el uso de teléfonos móviles una vez se está dentro del recinto en el que todo se celebra.

Todo lo que solemos ver de la Met Gala es el momento en el que los invitados posan con sus diseños en la larga escalinata que da acceso al Museo Metropolitano Arte de Nueva York pero ¿qué sucede después? Se sabe que se celebra una cena, y también que hay una subasta pero poco más porque ciertamente no se cuenta. Por ello, queremos desvelaros algunas curiosidades con reglas que son estrictas y otras que resultan cuanto menos sorprendetes, como el hecho de que las parejas no se pueden sentar juntas.

Qué significa MET

Para empezar por lo básico, el nombre no es casual. MET hace referencia al Metropolitan Museum of Art de Nueva York, el lugar donde se celebra todo. Dentro de este museo está el Costume Institute, que es, en realidad, el gran protagonista de la noche. La gala nació en 1948 impulsada por Eleanor Lambert con una idea bastante sencilla: recaudar dinero. Nada que ver con lo que vemos ahora dado que era una cena benéfica, sin más.

Con los años, aquello fue creciendo y ganando peso entre los ricos y famosos hasta convertirse en lo que es hoy. Un evento que mezcla moda, dinero y visibilidad a escala mundial. De hecho, en las últimas décadas ha conseguido recaudar más de 200 millones de dólares, una cifra que explica bastante bien su importancia. Y no sólo eso. También se ha convertido en una especie de escaparate global donde las marcas juegan una partida clave: aparecer ahí no es casualidad, es estrategia pura.

Qué pasa tras la alfombra de la Gala MET

Una vez que las cámaras dejan de grabar, empieza la parte que casi nadie ve. Y ahí es donde la MET Gala cambia completamente de tono. Los invitados pasan primero por una recepción donde saludan a los anfitriones. Entre ellos suele estar Anna Wintour, que no solo organiza el evento, sino que decide quién entra y quién no. Literalmente.

Después llega la cena, pero no es una cena cualquiera. Todo está medido: desde el menú hasta quién se sienta al lado de quién. Además, hay actuaciones privadas, acceso a la exposición del museo y momentos pensados para que la gente importante hable con otra gente importante.

También se organizan subastas bastante exclusivas, con piezas únicas o experiencias que no están al alcance de cualquiera. Todo suma para seguir recaudando dinero. Y aun así, pese a todo lo que ocurre, casi nada se cuenta, dado que no hay prensa dentro, ni cobertura en tiempo real. Esa falta de información es, en parte, lo que mantiene el interés año tras año.

¿Por qué no se permiten teléfonos en la gala MET?

Esta es una de las normas más conocidas, pero también una de las más llamativas. Desde 2015, usar el móvil dentro de la gala está prohibido y el motivo de ello es bastante sencillo y tiene que ver con la privacidad. Los organizadores quieren evitar que los invitados estén pendientes de las cámaras todo el tiempo y que puedan moverse con cierta tranquilidad dentro del evento.

Pero hay un detalle curioso detrás de esta decisión. En 2014, la diseñadora Cynthia Rowley consiguió entrar con una GoPro escondida y grabó parte del interior. Aquello rompió un poco el «misterio» que rodea a la gala, y al año siguiente se acabaron las excepciones. Desde entonces, la norma es clara y nadie puede usar su móvil aunque siendo sinceros, algunos deben tener privilegios porque algunos años sí que hemos visto alguna que otra imagen del interior a través de las redes sociales de famosas como las Kardashian que incluso han posado en el baño de la gala con otros invitados:

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¿Por qué las parejas no pueden sentarse juntas en la MET Gala?

Por último, otra de las normas que más llama la atención es la distribución de los asientos durante la cena. Aunque muchas celebridades acuden en pareja, no suelen sentarse juntas en la mesa, y el motivo para hacer esto, es que los organizadores diseñan cuidadosamente el seating plan con el objetivo de fomentar nuevas conversaciones, conexiones inesperadas y relaciones profesionales entre los asistentes. Se trata de evitar que cada invitado se quede en su zona de confort.

De este modo, actores, diseñadores, empresarios y figuras influyentes terminan compartiendo mesa con personas con las que, en otras circunstancias, quizá no coincidirían. Es una forma de potenciar el networking en uno de los entornos más exclusivos del mundo. Esta decisión también refleja que la MET Gala no es solo una fiesta, sino un evento donde cada detalle está pensado al milímetro, desde los looks hasta la disposición de las mesas.