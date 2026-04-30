Quién va a la Met Gala 2026: la lista completa invitados

Como cada primer lunes de mayo, la ciudad de Nueva York se prepara para acoger uno de los eventos más influyentes del calendario cultural internacional: la Met Gala. La edición de 2026, que se celebrará el próximo 4 de mayo en el Museo Metropolitano, está generando mucho revuelo y nosotros tenemos todos los detalles.

El evento empieza a las 17:30 con su tradicional alfombra roja, un escaparate global que durante varias horas concentra la atención de millones de espectadores. Más allá del despliegue de celebridades, la Met Gala se consolida año tras año como un espacio donde la moda dialoga con el arte, la historia y la identidad cultural.

En OKDIARIO hemos estado investigando hasta descubrir la lista de invitados. Todas las estrellas que vamos a nombrar tienen oportunidad de asistir al evento. Eso sí, antes deben cumplir con el código de vestimenta.

El código de vestimenta

La edición de este año girará en torno al código de vestimenta «La moda es un arte», en conexión directa con la exposición del Costume Institute titulada Costume Art. Esta propuesta busca profundizar en la relación entre el cuerpo y la indumentaria como formas de expresión artística, abriendo la puerta a interpretaciones más conceptuales y arriesgadas.

Se espera que los asistentes apuesten por diseños con una fuerte carga simbólica, referencias históricas y una narrativa visual cuidadosamente elaborada. En este contexto, la alfombra roja dejará de ser únicamente un desfile de tendencias para convertirse en una auténtica galería efímera donde cada look contará una historia.

La lista de invitados

Entre los nombres que encabezan la lista que se ha filtrado están Bad Bunny y Nicole Kidman. A ellos se suman figuras habituales de la alfombra roja como Zendaya, Kim Kardashian y Beyoncé, cuya posible reaparición tras años de ausencia ha generado especial expectativa.

La selección evidencia un equilibrio entre tradición y renovación. Actrices como Anne Hathaway comparten protagonismo con artistas que han redefinido su imagen pública en los últimos años, como Miley Cyrus. Todas ellas representan distintas formas de entender la evolución estética en el panorama contemporáneo.

Al mismo tiempo, la gala abre espacio a nuevas generaciones que están marcando el rumbo de la industria. Nombres como Sabrina Carpenter, Alex Consani y Adut Akech reflejan el interés por incorporar voces frescas que conectan con audiencias más jóvenes y diversas.

Las estrellas del momento

Uno de los rasgos distintivos de la Met Gala en los últimos años ha sido su capacidad para trascender y despertar curiosidad. La edición de 2026 no será la excepción. Entre los invitados destacan figuras del deporte como Serena Williams, Lewis Hamilton y Venus Williams, cuya presencia subraya la dimensión cultural del evento.

La lista se completa con rostros habituales de la escena mediática y la industria de la moda, entre ellos Gigi Hadid, Hailey Bieber, Zoë Kravitz y Michael B. Jordan. También figuran nombres clave tras bastidores, como Donatella Versace y Kris Jenner, cuya influencia en la industria resulta incuestionable.

Anna Wintour, estricta y exigente

Al frente de la organización se mantiene, como es tradición, Anna Wintour, figura central en la consolidación de la Met Gala como un evento que trasciende la moda para convertirse en un fenómeno cultural global. Bajo su dirección, cada edición responde a un enfoque preciso en el que la lista de invitados, los diseños y la temática forman parte de un mismo discurso.

Más allá del espectáculo mediático, la gala conserva su carácter benéfico, con el objetivo de recaudar fondos para el Costume Institute. Sin embargo, en los últimos años, el énfasis se ha desplazado hacia la construcción de una experiencia cultural coherente, donde cada detalle contribuye a un relato más amplio.

La edición de 2026 parece llevar esta lógica un paso más allá. La combinación de una temática centrada en el arte, una lista de invitados cuidadosamente equilibrada y la creciente influencia de la cultura digital anticipa una noche en la que la moda no solo se exhibirá, sino que se interpretará como lenguaje.

A pocos días de su celebración, la Met Gala vuelve a situarse en el centro de la conversación global. Si algo sugiere la lista filtrada es que, más que un evento social, se trata de una plataforma donde se redefine constantemente la relación entre estética, identidad y poder cultural.