Estrenos de Movistar Plus: 4 películas y una miniserie que no te puedes perder esta semana

Los lunes son, a menudo, complejos de remontar. Aunque, por suerte, las novedades del streaming nos preparan para una semana repleta de grandes títulos, con una selección de historias que entremezclan el cine más comercial y aquellos títulos europeos cuya distribución en salas no les permitió poseer un gran alcance y audiencia. Sin más dilación y entre los estrenos más esperados, repasamos cuatro películas y una miniserie de Movistar Plus que no te puedes perder en los próximos días:

Los 5 estrenos perfectos de Movistar Plus

1. ‘Dìdi’

Sean Wang debuta con esta película escrita por él mismo, donde un chaval de ascendencia taiwanesa descubre su pasión por el skate y el flirteo amoroso en el último verano antes del instituto. Un coming of age en el que se exploran temas como el racismo, la compleja relación con su familia y la identidad cultural. Una opción fantástica para todos aquellos que disfruten de las historias protagonizadas por adolescentes, durante el momento exacto del salto a la madurez.

Fecha de estreno: 5 de mayo

2. ‘El señor de las moscas’ (miniserie)

Jack Thorne, creador de Adolescencia, regresa a la pequeña pantalla para adaptar la reconocida novela de William Golding. Durante cuatro episodios, un grupo de niños varados en una isla tropical sin adultos comienzan a organizarse para sobrevivir tras un accidente de avión. Sin embargo, y como en la propia historia de la humanidad, los conflictos y el liderazgo harán mella en el grupo, dividiéndolos en bandos.

Fecha de estreno: 7 de mayo

3. ‘Gladiator II’

De entre todos los estrenos que llegan esta semana a Movistar Plus, Gladiator II es con diferencia la cara visible de las películas comerciales. Una continuación sin excesivas ambiciones que sólo busca entretener a los fans de la cinta original. Con Paul Mescal en el papel de Lucio y un reparto que concentra caras tan conocidas como Denzel Washington, Pedro Pascal o Joseph Quinn, el relato nos vuelve a poner el foco en una trama de venganza y en el trasfondo de recuperar la grandeza perdida de Roma.

Fecha de estreno: 8 de mayo

4. ‘El destino de Maya’

Adaptando la novela homónima de Annie Blomqvist, la directora Tiina Lymi nos pone en la piel de Maya, una joven de 17 años que es casada contra su voluntad con un pescador llamado Janne. En una vida repleta de retos y complicaciones, Maya terminará forjando un carácter fuerte y resiliente ante las duras complicaciones de la época.

Fecha de estreno: 9 de mayo

5. ‘La resistencia invisible’

Fue uno de los títulos británicos más sorprendentes del pasado 2025 y ahora, La resistencia invisible se convierte en uno de los estrenos de Movistar que terminan formando parte del carrusel de películas independientes muy queridas entre sus suscriptores. Basada en hechos reales, el argumento parte de la vida de Michael Podchlebnik y Solomon Weiner, dos prisioneros que se convirtieron en las dos primeras personas en escapar del campo de exterminio de Chelmno, siendo testigos directos de los horrores perpetrados por el régimen alemán.