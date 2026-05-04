Avance semanal de ‘Valle Salvaje’, del 4 al 8 de mayo: Alejo confiesa la verdad sobre la muerte de Domingo
Lo que ocurrirá esta semana
No es ningún secreto que, poco a poco y con el paso del tiempo, Valle Salvaje se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en La 1 de Televisión Española. Esta semana, los seguidores de esta espectacular serie van a tener la oportunidad de ver cómo Hernando continúa teniendo sospechas del comportamiento de Victoria, mientras que Enriqueta aprovecha para volver a presionar a Alejo. En cuanto a la Casa Pequeña, Atanasio y Matilde disfrutan al máximo de su felicidad, mientras que Leonor se ve sorprendida al recibir varios consejos de Enriqueta. Todo ello mientras Alejo, finalmente, confiesa que mató a Domingo en defensa propia, pero oculta algo más. Esto es lo que va a suceder en la ficción Valle Salvaje desde el lunes 4 de mayo (capítulo 407) hasta el viernes 8 de mayo (capítulo 411).
Lunes 4 de mayo en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 407)
Como no podía ser de otra forma, don Hernando continúa teniendo ciertas sospechas en cuanto al comportamiento de Victoria. Ella, a su vez, se enfrenta a Bárbara después de que le exigiese toda la verdad tras un mal comportamiento hacia Adriana. En un arrebato, la Salcedo se dispone a sincerarse como nunca antes con su sobrina. Parece que ha llegado el momento perfecto para dar ese paso.
Martes 5 de mayo en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 408)
Enriqueta aprovecha la ocasión que se le ha presentado para volver a presionar a Alejo. Este, atormentado por la culpa, no puede evitar luchar contra la tentación de confesar, de una vez por todas, la verdad. Leonor, por su parte, trata de sacar información sobre el parto de Adriana, llegando incluso a preguntar a Pedrito. ¿A qué se debe su cada vez más incesante curiosidad?
Miércoles 6 de mayo en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 409)
Hernando no ha tenido reparos a la hora de pedir a José Luis que olvide, de una vez por todas, sus problemas con el duque y, de esta forma, se centre en averiguar qué ocultan tanto Dámaso como Victoria. En la Casa Pequeña, Atanasio y Matilde viven al máximo su felicidad, mientras que, en palacio, una horrible verdad va a cambiar, para siempre, el destino de la pareja.
Jueves 7 de mayo en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 410)
Diversas triquiñuelas en cocina valen a Amadeo una respuesta por parte no solamente de Braulio, sino también del mismísimo don Hernando, para sorpresa de todos. Lejos de que todo quede ahí, Leonor se ve sorprendida al recibir los consejos de Enriqueta, que por fin logra quebrar, como nunca antes, a Alejo. ¿Va a ser el final del más pequeño de los Gálvez de Aguirre?
Viernes 8 de mayo en ‘Valle Salvaje’ (Capítulo 411)
Contra todo pronóstico, Alejo finalmente confiesa que mató a Domingo en defensa propia, aunque, eso sí, parece que oculta algo más. Con posterioridad, Enriqueta no tiene reparos a la hora de acorralarle con preguntas sobre Evaristo, mientras que Luisa escucha lo peor. Por si fuera poco, nadie es capaz de encontrar a María y a Leonor por el palacio, por lo que todos empiezan a temerse lo peor.
