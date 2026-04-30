No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 29 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 405 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han tenido la oportunidad de ver cómo, contra todo pronóstico, Mercedes da el importantísimo paso de unirse, de una vez por todas, a la conjura de Victoria y Dámaso. Y no solamente eso, sino que se ha armado de valor para confesar los verdaderos motivos por los que accede a esta alianza.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han sido testigos de cómo Enriqueta no ha tenido reparos a la hora de jurar a Braulio que va a hacer todo lo que está en su mano para conseguir que Alejo confiese de una vez por todas. Es un hecho que lo tiene profundamente complicado, pero también es evidente que no va a parar hasta conseguir su cometido, sin importar las consecuencias. ¿Podrá el Gálvez de Aguirre hacer frente, de una vez por todas, a su tía?

¿Qué sucede en el capítulo 406 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, jueves 30 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Bárbara, tras escuchar el bebé en la cabaña, no duda un solo segundo en acordar con Luisa cuál es el siguiente paso a dar. Son conscientes de lo que tienen en juego, por lo que deben ser lo más cautelosas posible. En la Casa Grande, Enriqueta no tiene reparos a la hora de animar a Amadeo a que sea mucho más creativo.

Como era de esperar, Francisco hace todo lo que está en su mano para tratar de quitarle esa idea de la cabeza. Dámaso, por su parte, confiesa a una dolida Mercedes que ha llegado el momento perfecto para desvelar, de una vez por todas, su identidad. Todo ello mientras Rafael presenta a Leonor, aunque lo hace sin mucha aceptación. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.