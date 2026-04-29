No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 28 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 404 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, han sido testigos de cómo Enriqueta no ha tenido reparos a la hora de obligar a Braulio a asumir la realidad sobre su padre. Pero no todo queda ahí, puesto que también se ha armado de valor a la hora de señalar a Alejo como asesino.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido tener la oportunidad de ver cómo, gracias a la inesperada intercesión de Luisa, Rafael finalmente accede a conocer personalmente a Leonor. Ella, por su parte, se queda absolutamente prendada de la pequeña María en cuanto la conoce. Esta curiosa y peculiar unión, ¿será suficiente para que esta desconocida acabe convirtiéndose en la aya de la hija de Adriana?

¿Qué sucede en el capítulo 405 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, miércoles 29 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo, para sorpresa de muchos después de lo sucedido, Mercedes no duda un solo segundo en unirse a la conjura de Victoria y Dámaso. Es más, da el importante paso de confesar los verdaderos motivos por los que accede a esta alianza.

Por si fuera poco, vamos a ser testigos de cómo Enriqueta no duda un solo segundo en jurar a Braulio que va a terminar haciendo confesar a Alejo. Después de todo lo ocurrido recientemente, y a pesar de tener todo en contra, ¿podrá el Gálvez de Aguirre hacer frente, de una vez por todas, a su tía?

Sea como sea, estamos convencidos de que estamos ante un nuevo e impactante punto de inflexión en esta temporada que, desde luego, no está dejando absolutamente indiferente a nadie, ni mucho menos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.