No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 27 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 403 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo, finalmente, Leonor no solamente se entera de la muerte de Adriana, sino que, por ende, descubre que María es huérfana de madre. Por ese mismo motivo, no tiene reparos a la hora de rechazar postularse como aya de la niña. A pesar de todo, entre unos y otros, tratan de hacer todo lo que está en su mano para animarla.

Aunque, eso sí, todo depende de la decisión que tome Rafael. Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española fueron testigos de cómo Enriqueta, dadas las circunstancias, parece que se ve obligada a hacer una impactante confesión a Braulio. ¿En qué consiste, exactamente? En un oscuro secreto que tiene estrecha vinculación con Domingo. Algo que, inevitablemente, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos, como no podía ser de otra manera.

¿Qué sucede en el capítulo 404 de Valle Salvaje que se emite hoy, martes 28 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo, de un momento a otro, Enriqueta no ha tenido reparos a la hora de obligar a Braulio a asumir, de una vez por todas, la realidad sobre su padre. Pero no todo queda ahí, puesto que no duda un solo segundo en señalar a Alejo como asesino. ¡Y lo hace sin ningún tapujo!

Pero no todo queda ahí, puesto que, gracias a la inesperada pero contundente intercesión por parte de Luisa, parece que Rafael ha accedido a conocer a Leonor. La joven no puede evitar emocionarse al ver por primera vez a la pequeña María. ¡La conexión ha sido inminente! Por lo tanto, ¿será esta desconocida la aya de María, finalmente? ¿Qué decisión tomará Rafael al respecto? No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.