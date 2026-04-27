No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 23 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 402 de Valle Salvaje en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Dámaso hace todo lo que está en su mano para tratar de arreglarse con Mercedes. A pesar de las intenciones, y sobre todo de los esfuerzos, ella no duda un solo segundo en rechazarle. Todo ello hasta que el hombre, junto a Victoria, confiesa toda la verdad sobre el asalto al carruaje.

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta serie que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ser testigos de cómo, en la Casa Grande, Leonor finalmente despierta y se encuentra con una realidad que, desde luego, no estaba en sus planes. Todo ello mientras Francisco podría llegar a meterse en serios apuros por el asunto que tiene estrecha relación con Leonor. Aun así, parece que, contra todo pronóstico, Pepa podría haber encontrado la solución perfecta para que él salga airoso de este entuerto. ¿Conseguirá ese objetivo a pesar de las dificultades encontradas en el camino?

¿Qué sucede en el capítulo 403 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, lunes 27 de abril?

Después de todo, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ser testigos de cómo Leonor se entera de la muerte de Adriana y, por ende, descubre que la pequeña María es huérfana de madre. Por lo tanto, no tiene reparos a la hora de rechazar la opción de postularse como aya de la niña. A pesar de todo, lo cierto es que entre unos y otros la han animado para que dé ese importantísimo paso.

Eso sí, lo cierto es que todo depende, como no podía ser de otra forma, de Rafael. En cuanto a Enriqueta, parece que las circunstancias le empujan a confesar a Braulio un oscuro secreto que tiene estrecha relación con Domingo. Algo que, desde luego, va a marcar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.