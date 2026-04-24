No es ningún secreto que Valle Salvaje, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más sigue dando de qué hablar en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 23 de abril, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 401 de Valle Salvaje. De esta manera tan concreta, han podido ser testigos de cómo Enriqueta no duda en aprovechar la ocasión que se le ha presentado para encomendar una misión a su hijo. Ahora bien, después de todo lo sucedido recientemente, ¿sabrá Braulio aprovechar su oportunidad o lo echará todo a perder?

Lejos de que todo quede ahí, los más fieles seguidores de esta sorprendente historia que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han sido testigos de cómo Rafael no duda en reaccionar ante los cada vez más constantes consejos de don Hernando. Por si fuera poco, lejos del Valle, observamos cómo Francisco y Pepa se quedan completamente descolocados y sin palabras al encontrar a una joven en apuros, en mitad del bosque. Evidentemente, no tienen ni la más remota idea de quién se trata, pero no tardarán en hacer todo lo que está en su mano no solamente para descubrirlo, sino también para saber el motivo por el que se encuentra en ese lugar.

¿Qué sucede en el capítulo 402 de ‘Valle Salvaje’ que se emite hoy, viernes 24 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ser testigos de cómo Dámaso trata de hacer hasta lo imposible por lograr arreglarse con Mercedes. A pesar de los esfuerzos, lo cierto es que ella lo rechaza. Todo ello hasta que el hombre, junto a Victoria, decide confesar la verdad sobre el asalto del carruaje.

En cuanto a la Casa Grande, vamos a poder ser testigos de cómo Francisco podría llegar a meterse en serios aprietos por el asunto que tiene estrecha relación con Leonor. La joven, por si fuera poco, acaba despertando y conoce a Martín. Por si fuera poco, parece que Pepa tiene una solución que podría cambiar un antes y un después en numerosos aspectos. No te pierdas los próximos capítulos de Valle Salvaje, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.