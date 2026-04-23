La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado miércoles 22 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 819 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, observamos cómo Pía opta por no denunciar a Ricardo, puesto que la muerte del barón de Linaja todavía carga sobre su propia conciencia. Ángela trata de interceder por la señora Adarre ante Curro, pero él se niega a ceder. Los jóvenes continúan sufriendo por su ruptura, algo que aprovecha Leocadia para tratar de que su hija se olvide del joven, de una vez por todas.

Lejos de que todo quede ahí, Adriano moviliza a todos para reformar el refugio y, así, poder causar buena impresión a Pilarcita. Se trata de una tarea crucial para la que Martina va a necesitar la ayuda de Jacobo por sus contactos. María continúa tratando con dureza a Estefanía, que no tarda en descubrir que la doncella y Carlo están esperando un bebé. Vera, por su parte, continúa escondida en su cuarto, mientras las cocineras la tranquilizan sobre la presencia de su padre. Preocupado por su dinero, Ciro contacta con el duque, mientras que Julieta se abre a Manuel sobre una antigua historia de amor. Hasta tal punto que están a punto de besarse.

¿Qué sucede en el capítulo 820 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 23 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Julieta y Manuel fingen ante los demás, pero ni el uno ni el otro logran sacarse de la cabeza el momento que compartieron en el hangar. Martina pide a Jacobo que sea él quien hable con doña Pilarcita, porque su tía la conoce.

El joven accede y parece estar cada vez más cerca de convencer a la señora. Un gesto que acerca a la pareja, aunque Adriano no puede evitar los celos. Pía se muestra cada vez más escéptica sobre la posibilidad de recuperar su relación con Ricardo, mientras que María Fernández y Carlo continúan en paz. Es más, acuerdan ir paso a paso con la boda.

La doncella pregunta a su novio por Estefanía y él le oculta el pasado que tienen en común. Curro reconoce a Martina su deseo de abandonar el palacio. Una confesión que Ángela escucha y que le produce muchísimo dolor. La llegada de Estefanía genera un gran interés en Lorenzo, quien recibe una seria advertencia por parte de Leocadia. Vera se encuentra, frente a frente, con su padre. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.