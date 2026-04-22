La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado martes 21 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 818 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Así pues, observamos cómo Jacobo se compromete a no interferir mucho más en los asuntos del refugio, puesto que es consciente de que su relación con Martina sigue siendo muy tensa tras su ultimátum. Ella, decidida a ganarse el favor de doña Pilarcita, opta por pedir ayuda a Adriano.

Lejos de que todo quede ahí, Manuel da el paso de abrirse con Julieta, contándole numerosos detalles de su historia de amor con Jana. Aun así, parece que la tensión entre el heredero del marquesado y Ciro aumenta considerablemente hasta llegar casi a las manos. En el servicio, la presencia de Estefanía causa recelos no solamente en Leocadia, que desconfía de su exuberancia, sino también de María Fernández, puesto que teme que venga a sustituirla. El secreto de Pía deja de serlo cuando Curro se lo comenta a Ángela, mientras que la señora Adarre también hace lo propio con Teresa. Todo ello mientras Vera continúa fingiendo que está enferma para no encontrarse con su padre, el duque de Carril.

¿Qué sucede en el capítulo 819 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 22 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ver cómo, finalmente, Pía ha tomado la decisión de no denunciar a Ricardo, mientras que la muerte del barón de Linaja carga sobre su propia conciencia. Ángela trata de interceder por la señora Adarre ante Curro, pero él se niega rotundamente a ceder.

Además, los jóvenes sufren por su ruptura, algo que Leocadia aprovecha para que su hija olvide al joven de una vez por todas. Todo ello mientras Adriano moviliza a todos para poder reformar el refugio y, de esta forma, causar muy buena impresión a Pilarcita. Una tarea crucial para la que Martina va a necesitar la ayuda de Jacobo, por la gran cantidad de contactos que tiene.

María Fernández continúa tratando con dureza a Estefanía, que no tarda en descubrir que la doncella y Carlo están esperando un bebé. Vera, por su parte, sigue escondida en su cuarto, mientras las cocineras la tranquilizan sobre la presencia de su padre. Preocupado por su dinero, Ciro contacta con el Duque, mientras que Julieta se abre a Manuel, hasta tal punto que casi se funden en un apasionado beso. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.