La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso ser una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado lunes 20 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 817 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta forma, han visto cómo la confesión de Pía sobre su responsabilidad en la muerte del barón de Linaja ha desatado la ira de Curro, puesto que se siente profundamente decepcionado. Ciro trata de imponer su autoridad sobre Julieta, pero ella le deja muy claro que no es una propiedad. Además, el joven se enfrenta a Manuel por haber tratado de rescindir su contrato con el duque.

Lejos de que todo quede ahí, hemos visto cómo la tensión entre Pía y Ricardo aumenta después de que su confesión comienza a afectar al ambiente de trabajo. El Capitán de la Mata continúa sembrando discordia, aprovechando la ruptura de Curro y Ángela. La llegada de Estefanía, la nueva doncella, ha generado inquietud y celos, especialmente en María Fernández. Vera se siente obligada a permanecer encerrada en su habitación para no encontrarse con el duque de Carril, mientras que Samuel hace todo lo que está en su mano por mantener abierto el refugio, a pesar de las dificultades económicas. En cuanto a Martina, se harta del control de Jacobo, hasta tal punto que le comenta que lo mejor para ambos sería dejar la relación.

¿Qué sucede en el capítulo 818 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 21 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ser testigos de cómo Jacobo se compromete a no interferir más en los asuntos del refugio, mientras que Martina se muestra decidida a ganarse el favor de doña Pilarcita. Para ello, pide ayuda a Adriano para tratar de conseguir su cometido.

Manuel se abre con Julieta, con quien se sincera sobre muchos detalles de su historia de amor con Jana. Todo ello mientras la tensión entre el heredero y Ciro crece considerablemente, hasta tal punto de llegar casi a las manos. En el servicio, la presencia de Estefanía comienza a causar recelos: Leocadia desconfía de su exuberancia, mientras que María se muestra cada vez más hostil.

El secreto de Pía deja de serlo cuando Curro se lo confiesa a Ángela. Angustiada, la señora Adarre también reconoce a Teresa que se ha sincerado, de una vez por todas, con Curro. Vega sigue fingiendo que está enferma para continuar ocultándose de su padre, mientras que Candela acusa a Santos de ser el culpable del distanciamiento de Pía y Ricardo. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.