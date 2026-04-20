La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 17 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 816 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta forma, fueron testigos de cómo Vera estaba profundamente angustiada al estar convencida de que su padre la ha reconocido durante su visita a palacio. Todo ello mientras Teresa hace todo lo que está en su mano para calmarla. Ricardo, por su parte, da las explicaciones pertinentes a Pía y esta se queda en estado de shock, como no podía ser de otra manera. Curro decide pedir al ama de llaves que dé una nueva oportunidad a Pellicer.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo la innegable tensión económica ha provocado numerosas discusiones entre Julieta y Ciro. Por fortuna, ella acaba encontrando un gran apoyo en Manuel. Martina hace todo lo que está en su mano para convencer a Ángela de que le dé otra oportunidad a Curro, pero ella se niega rotundamente a dar ese paso. Adriano marca distancias con Martina, al verse enredado por Jacobo. El Capitán de la Mata no tarda en aprovechar la situación para malmeter, mientras que Vera cuenta a sus compañeras todos los detalles sobre el encuentro de su padre. Tras la confesión de Ricardo, los remordimientos invaden a Pía, hasta tal punto que confiesa a Curro toda la verdad sobre la muerte del barón de Linaja.

¿Qué sucede en el capítulo 817 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 20 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a ser testigos de cómo la confesión de Pía sobre su responsabilidad en la muerte del barón de Linaja desata la ira de Curro. Como es de esperar, el joven se siente profundamente traicionado por su silencio. Ciro intenta imponer su autoridad sobre Julieta, aunque no lo logra. ¡Ella tiene claro que no es una propiedad!

Ciro, por su parte, también reprocha a Manuel que haya intentado rescindir su contrato con el duque, mientras que la tensión entre Ricardo y Pía aumenta considerablemente tras su confesión. Lorenzo continúa sembrando la discordia, aprovechando la ruptura de Curro y Ángela, mientras que la llegada de Estefanía, la nueva doncella, genera tanto inquietud como celos en María Fernández.

Vera se ve en la obligación de permanecer encerrada en su habitación para evitar ser vista por el duque de Carril, mientras que Samuel lucha por mantener abierto el refugio a pesar de las dificultades económicas. En cuanto a Martina, se harta del control de Jacobo y le hace saber que lo mejor es dejar la relación. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.