La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Es más que evidente que, pase lo que pase, esta historia ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado jueves 16 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 815 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, observamos cómo Samuel se ofrece a sacrificarse en lugar de Petra ante la amenaza de despido a Jacobo, mientras que Martina desautoriza a su prometido. ¿De qué forma? Asegurando que nadie del servicio va a ser expulsado, ni mucho menos. Es más, también reafirma su compromiso con el refugio.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de La 1 de Televisión Española fueron testigos de cómo Curro y Ángela han recibido consejos verdaderamente opuestos de sus padres. Mientras Alonso aconseja al joven que luche por su amor, Leocadia manipula a su hija para que no le perdone. A pesar de tener todas las pruebas necesarias, Pía se siente verdaderamente incapaz de denunciar a Ricardo. Manuel y Julieta comparten un momento de enorme intimidad cuando se sinceran sobre Jana, por lo que la conexión aumenta considerablemente entre ellos. El duque de Carril llega sin avisar a palacio y se encuentra con Vera. Todo ello mientras, ante las sospechas y la insistencia de Pía, Ricardo acaba haciendo una inesperada confesión que tiene relación con la muerte de Ana.

¿Qué sucede en el capítulo 816 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 17 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo Vera vive momentos de angustia, puesto que está convencida de que su padre le ha reconocido en su visita a palacio. Ricardo da todas las explicaciones pertinentes a Pía y esta se queda completamente descolocada y sin palabras.

Curro sorprende al ama de llaves al abogar por una segunda oportunidad a Pellicer, mientras que la tensión económica provoca fuertes discusiones entre Ciro y Julieta. Martina trata de hacer todo lo que está en su mano para convencer a Ángela con la firme intención de que le dé otra oportunidad a Curro. A pesar de todo, ella se niega en rotundo.

Adriano marca distancias con Martina tras haber sido manipulado por Jacobo. Una situación que el Capitán de la Mata aprovecha para malmeter. Vera confiesa a sus compañeras todos los detalles sobre el encuentro con su padre, mientras que, tras la confesión de Ricardo, los remordimientos invaden a Pía. Tanto es así que el ama de llaves confiesa a Curro uno de sus mayores secretos, y es la verdad sobre la muerte del barón de Linaja. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.