No es ningún secreto que La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y no es para menos. El pasado miércoles 15 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 814 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, observamos cómo el duque de Carril rechaza de forma contundente la petición de Manuel de cancelar el contrato de Ciro. Cristóbal, por su parte, empieza a darse cuenta de la ausencia de Vera en la planta noble. Todo ello mientras Ángela y Curro sufren muchísimo por su ruptura.

Pía y Julieta hacen todo lo que está en su mano para tratar de consolar a los jóvenes por separado. María Fernández continúa empacando sus pertenencias, y lo hace ignorando no solamente las advertencias de Samuel, sino también los reproches de Carlo. Sintiéndose culpable por lo que le está ocurriendo a Martina, Adriano decide apartarse de ella para no causarle muchos más problemas. Santos hace saber a Pía que su deseo es que retome, cuanto antes, su relación con Ricardo. Sin embargo, la pareja está cada día más lejos, hasta tal punto que Cristóbal les da un toque de atención por las cada vez más constantes riñas. Jacobo toma el control de la situación de Martina, mientras que Alonso intenta convencer a María Fernández para que se quede en palacio.

¿Qué sucede en el capítulo 815 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 16 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Samuel se ofrece a sacrificarse en lugar de Petra después de que Jacobo haya amenazado con despedirla. Martina opta por desautorizar a su prometido, asegurando que nadie del servicio va a ser expulsado.

Lejos de que todo quede ahí, Curro y Ángela reciben consejos completamente opuestos de sus padres: Alonso anima al joven a luchar por su amor, mientras que Leocadia manipula a su hija para que no perdone al joven. Pía se siente verdaderamente incapaz de denunciar a Ricardo a pesar de las pruebas que existen en su contra.

Julieta y Manuel comparten un momento de intimidad cuando hablan sobre Jana, dejando en evidencia la conexión que existe entre ellos. El duque de Carril llega a palacio sin avisar y se encuentra con Vera. Ante las sospechas e insistencia de Pía, Ricardo acaba haciendo una confesión verdaderamente inesperada sobre la muerte de Ana. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.