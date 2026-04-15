La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después. El pasado martes 14 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 813 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Así pues, observamos cómo María Fernández ha decidido confirmar su dimisión a Teresa y Cristóbal. Es más, ha querido pedirles expresamente que le oculten su marcha a Manuel. Un nuevo artículo en el periódico tacha a Martina de ególatra, lo que produce un enorme enfado en Alonso. Y todo porque cree que se está manchando el apellido Luján, por lo que opta por retirarle su apoyo. Jacobo propone a Martina una solución para tratar de salvar su reputación.

¿En qué consiste, exactamente? En despedir a Petra. A pesar de los esfuerzos, la joven se niega en rotundo a dar ese paso. Leocadia, mientras tanto, presiona a Cristóbal con la intención de que no interceda entre Curro y Ángela, mientras que la tensión estalla entre los novios después del comentario hiriente del joven. El enfrentamiento termina en ruptura. En el hangar, Julieta pide disculpas a Manuel por las dudas que tuvo, lo que aumenta aún más la complicidad que existe entre ellos. Teresa finge que Vera está enferma para evitar que se encuentre con su padre, que se encuentra de visita en palacio. Manuel exige al duque la anulación del contrato de Ciro, y la respuesta no tarda en llegar.

¿Qué sucede en el capítulo 814 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 15 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo el duque de Carril no duda en rechazar la petición de Manuel de cancelar el contrato de Ciro. Todo ello mientras Cristóbal parece haber comenzado a darse cuenta de la ausencia de Vera en la planta noble.

Ángela y Curro sufren muchísimo por la ruptura, mientras que Pía y Julieta hacen todo lo que está en su mano para tratar de consolar a los jóvenes, aunque sea por separado. María Fernández comienza a hacer las maletas, ignorando por completo las advertencias de Samuel, así como los reproches de Carlo.

Sintiéndose culpable por lo sucedido con Martina, Adriano opta por apartarse de ella para no causarle más problemas. Todo ello mientras Santos dice a Pía que su deseo es que retome su relación con Ricardo. Jacobo, por su parte, toma el control de la situación de Martina y baja a la planta de servicio para despedir a Petra. Alonso habla con María Fernández para tratar de hacerle cambiar de opinión. ¿Lo conseguirá? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.