La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos.

El pasado lunes 13 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 812 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Julieta estalla contra Manuel al pensar que instigó a su marido a invertir con el duque de Carril.

El heredero se siente profundamente indignado por la manipulación de Ciro. Es más, intenta limpiar su nombre, pero Julieta no le cree en absoluto. Ricardo defiende su inocencia ante Pía, pero ella no puede evitar mantener sus sospechas.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores van a poder ver cómo Ángela se aleja de Curro sintiendo que la falta de confianza ha roto por completo su relación. Leocadia y el Capitán de la Mata aprovechan la situación para conseguir que ambos se separen aún más.

Jacobo exige a Adriano que se aparte de Martina, puesto que cree que, por su culpa, el Patronato planea expulsarla de forma definitiva. Teresa y las cocineras unen fuerzas para evitar que Vera suba a la planta noble, mientras que Julieta se da cuenta de la manipulación de Ciro contra Manuel.

María Fernández se siente juzgada por su embarazo y la protección de los señores, por lo que opta por tomar una drástica decisión para preservar su dignidad, y es dimitir y marcharse de palacio.

¿Qué sucede en el capítulo 813 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 14 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a poder ver cómo María Fernández ha confirmado su dimisión a Cristóbal y Teresa, mientras que la doncella pide expresamente que oculten su decisión a Manuel.

Un nuevo artículo periodístico ha tachado a Martina de ególatra, mientras que Alonso está furioso por la mancha en el apellido Luján, por lo que le retira su apoyo.

Por si fuera poco, Jacobo propone a Martina una solución para tratar de salvar su reputación, como es despedir a Petra. Como era de esperar, ella se niega en rotundo a dar ese paso.

Leocadia, por su parte, presiona a Cristóbal para que no interceda entre Ángela y Curro, visiblemente feliz por la distancia entre la pareja. Lejos de que todo quede ahí, observamos cómo Curro sorprende a la hija de Leocadia con un comentario hiriente, hasta tal punto que la discusión termina en ruptura.

En el hangar, Julieta se disculpa con Manuel por sus dudas, mientras que Teresa finge que Vera está enferma para evitar que se encuentre con su padre. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa cada tarde, de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.