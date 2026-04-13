La Promesa, con el paso de los años, ha sabido cómo ganarse un hueco en los corazones de miles de personas en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, ya ha marcado un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado viernes 10 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 811 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. Así pues, fueron testigos de cómo Pía se enfrenta a Ricardo por la entrada del As de Copas. Y es que, hablando con Petra, ambas sospechan que mintió. Ángela interpreta como una traición que Curro supuestamente enviase las cartas al rey sin su revisión. Ambos tienen una pelea verdaderamente monumental.

Samuel y María Fernández tienen una discusión por su beso, aunque ella le confiesa lo que siente, a pesar de que considera que es una historia imposible. Además, la doncella propone a Carlo una vida independiente para poder criar a su hijo. Vera continúa profundamente aterrada por la posibilidad de que vuelva su padre. Leocadia informa que el Patronato va a volver a reunirse para tomar una decisión sobre el futuro de Martina, mientras que Manuel confiesa a Alonso que ha frenado las intenciones de Ciro de invertir. O eso es lo que cree él, porque el joven, en realidad, sí que ha invertido la dote de Julieta. La joven no puede evitar sentirse profundamente molesta con Manuel.

¿Qué sucede en el capítulo 812 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 13 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a tener la oportunidad de ver cómo Julieta estalla como nunca con Manuel, al pensar que incitó a su marido a invertir con el duque. El heredero se siente indignado por la manipulación de Ciro, por lo que hace todo lo que está en su mano para limpiar su nombre.

Ricardo defiende su inocencia ante Pía, pero ella sigue teniendo sospechas, mientras que Ángela se aleja de Curro al sentir que la falta de confianza ha roto su amor. Jacobo exige a Adriano que se aparte de Martina, puesto que, por su culpa, el Patronato planea expulsarla. Julieta se da cuenta de la manipulación de Ciro contra Manuel y le hace una contundente advertencia.

María Fernández se siente juzgada por su embarazo, así como por la protección de los señores. Por ese mismo motivo, la doncella se ve obligada a tomar una drástica decisión, con la firme intención de preservar su dignidad. ¿En qué consiste? En dimitir y marcharse de palacio cuanto antes. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.