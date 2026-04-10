La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso ser una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. El pasado jueves 9 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 810 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo Cirro no ha dudado en cerrar un acuerdo de inversión con el duque de Carril, utilizando el dinero de la dote de Julieta. Martina sufre un doble revés, puesto que el Patronato se niega en rotundo a hablar con ella y, además, le retiran la invitación a un importantísimo baile. En su angustia, Martina ha optado por buscar refugio a Adriano, al que se acerca con la intención de besarlo.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de La 1 de Televisión Española han sido testigos de cómo Curro y Ángela se reconcilian y llegan al acuerdo de revisar juntos la carta al rey. Aun así, Lorenzo se adelanta a la hora de manipularlas y hacer que Cristóbal se las lleve para enviarlas. María hace una confesión a Pía, y es que besó a Manuel, aunque luego da un paso hacia la reconciliación con Carlo. Ricardo se muestra agradecido con Santos por su defensa ante Cristóbal, mientras que Teresa habla a Pía de la carta de amor que encontró de Cristóbal. Es más, le advierte a él que Manuel va a hacer todo lo que está en su mano para proteger a María. Pía confiesa a Petra la razón de su desconfianza en Ricardo, y es que la fecha de la entrada del As de Copas que encontró es anterior a la muerte de Ana.

¿Qué sucede en el capítulo 811 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, viernes 10 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores van a tener la oportunidad de ver cómo Pía se enfrenta a Ricardo sobre la entrada del As de Copas. Es más, hablando con Petra, sospechan que mintió, puesto que empiezan a creer que Ricardo habría sido capaz de acabar con Ana. Ángela interpreta como una traición de Curro que las cartas del rey se enviasen sin su revisión.

Samuel y María Fernández tienen una tensa discusión sobre su beso, mientras que la doncella propone a Carlo una vida independiente para criar a su hijo. En cuanto a Vera, continúa aterrada ante la posibilidad de que vuelva su padre, el duque de Carril. Leocadia informa que el Patronato se va a reunir para tomar una decisión sobre si echan a Martina.

Por si fuera poco, Manuel confiesa a Alonso que ha parado los pies a Ciro en cuanto a su intención de invertir, o eso es lo que él cree. Y es que ha manipulado a la joven para conseguir su objetivo, por lo que Julieta no puede evitar enfadarse con el heredero del marquesado al sentirse engañada. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.