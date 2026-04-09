La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 8 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 809 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, fueron testigos de cómo el plan de Martina para financiar el refugio con su patrimonio no solamente desata la furia de Jacobo, sino también las burlas de Leocadia y Lorenzo. En una tensa cena, Martina anuncia que va a exigir explicaciones al Patronato por su decisión, pero Jacobo se lo prohíbe terminantemente.

Ciro, por su parte, aborda directamente al duque de Carril con la firme intención de insistir en su inversión, mientras que Manuel advierte a Julieta sobre la determinación de su marido. Todo ello mientras Pía comunica a Ángela que el barón de Linaja no abusó de ella, ni mucho menos. En cuanto a Santos, recibe un toque de atención de Cristóbal por cambiar tareas con su padre, pero se defiende. El Capitán de la Mata provoca una discusión entre Curro y Ángela en la que interviene todo el mundo. En cuanto a Alonso, anima a Curro a resolver sus diferencias con Ángela para tratar de enviar las cartas al rey, mientras que María Fernández abofetea a Carlo tras una fuerte discusión. La doncella busca consuelo en Samuel y terminan besándose apasionadamente.

¿Qué sucede en el capítulo 810 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, jueves 9 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Ciro no duda en cerrar en secreto un acuerdo de inversión con el duque de Carril, y lo hace utilizando el dinero de la dote de Julieta. Martina sufre un doble revés, puesto que el Patronato no solamente se niega a hablar con ella, sino que también le retiran la invitación a un importantísimo baile.

En su angustia, Martina no duda en buscar a Adriano para que sea su refugio, mientras que Ángela y Curro se reconcilian. Es más, también acuerdan revisar juntos la carta al rey. A pesar de todo, lo cierto es que el Capitán de la Mata ha decidido manipular esas cartas para tratar de salirse con la suya. Finalmente, Cristóbal las lleva para que sean enviadas.

Lejos de que todo quede ahí, María confiesa a Pía que besó a Manuel, mientras que Ricardo da las gracias a Santos por haberle defendido ante Cristóbal. Teresa se sincera con Pía sobre la carta de amor que encontró de Cristóbal, mientras que Pía hace saber a Petra la razón por la que desconfía tanto de Ricardo: su entrada al As de Copas tenía una fecha anterior al asesinato de Ana. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.