La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente fascinante que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado martes 7 de abril, los espectadores han podido ver el capítulo 808 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera tan concreta, observamos cómo Vera confiesa a Curro y Teresa que su madre no sabía absolutamente nada de los negocios de su padre con Manuel, lo que hace indicar que son turbios. Alonso y Curro tratan de disuadir al heredero del marquesado, pero este acaba desestimando el peligro. Según él, se trata de una inversión pequeña, por lo que todo parece estar bajo control.

Lejos de que todo quede ahí, Leocadia y Lorenzo desaconsejan a Martina que dé explicaciones, pero, aun así, ella opta por reunirse con Samuel, Petra y Simona para hacerles saber que no quiere rendirse. Es por eso que les comunica que va a financiar el refugio con su dinero. Ángela reprocha a Curro haber escrito la carta al rey sin haberlo consultado con ella, mientras que, en el servicio, Teresa y Samuel debaten sobre el futuro de María Fernández y su bebé. Petra y Pía, por su parte, coinciden en que Ricardo oculta algo sobre la muerte de Ana, mientras que Santos se ofrece a hacer un recado en lugar de su padre. A pesar de la intención, acaba ganándose una reprimenda de Cristóbal. Ángela pregunta a Pía si tuvo problemas con el barón de Linaja.

¿Qué sucede en el capítulo 809 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, miércoles 8 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ver cómo el plan de Martina de financiar el refugio con su patrimonio desata la furia de Jacobo, pero también las burlas tanto de Lorenzo como de Leocadia. En una tensa cena, Martina anuncia que va a exigir explicaciones al Patronato, pero Jacobo le impide que dé ese paso.

En el servicio, consideran que la propuesta de Martina es algo temporal y no definitivo, por lo que tratan de buscar otras soluciones. Ciro opta por abordar al duque de Carril para insistir en su inversión, mientras que Manuel advierte a Julieta sobre la determinación de su marido. Pía hace saber a Ángela que el barón de Linaja no abusó de ella.

Santos recibe un toque de atención de Cristóbal por cambiar las tareas con su padre, mientras que Lorenzo provoca una discusión sobre la boda de Curro y Ángela. Finalmente, Alonso anima a Curro a resolver sus diferencias con Ángela para tratar de enviar las cartas al rey. Tras una tensa discusión con Carlo, María Fernández lo abofetea y busca consuelo en Samuel, a quien termina besando apasionadamente. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.