La Promesa, poco a poco y con el paso del tiempo, se ha convertido en una de las ficciones diarias que más éxito continúa cosechando en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente, a la par que fascinante. El pasado lunes 6 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 807 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta forma, fueron testigos de cómo el Patronato rechaza el proyecto de refugio de Martina, que no puede evitar sentirse profundamente desolada tras la noticia. Cristóbal no duda en dar un ultimátum a María y Carlo: o se casan a la mayor brevedad posible o serán despedidos. A pesar de todo, la doncella se niega rotundamente a contraer matrimonio. Lorenzo decide manipular a Ángela, asegurándole que Curro y Alonso ya han escrito y enviado las cartas al rey, y lo han hecho sin contar con ella. Algo que agrava el distanciamiento en la pareja.

Lejos de que todo quede ahí, Leocadia confiesa a Cristóbal su plan para retrasar la boda de Ángela y Curro, apoyando la búsqueda del título de este último. Pía confiesa a Petra que encontró una entrada del As de Copas entre las pertenencias de Ricardo, lo que le hace sospechar de su implicación en la misteriosa muerte de Ana. En cuanto a Manuel, reitera a Julieta su promesa de mantener a Ciro completamente al margen de la inversión con el duque de Carril. Todo ello mientras Teresa y Curro han decidido unir fuerzas para trazar un plan con un objetivo concreto, y es que Vera hable con su madre sobre los negocios turbios del duque.

¿Qué sucede en el capítulo 808 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, martes 7 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Vera confiesa a Curro y Teresa que su madre no tenía ni idea de los negocios de su padre con Manuel. Todo ello mientras Curro y Alonso tratan de disuadir al heredero del marquesado, pero este desestima por completo el peligro: la inversión es pequeña y cree tener todo bajo control.

Leocadia y Lorenzo desaconsejan a Martina dar explicaciones, mientras que ella opta por reunirse con Samuel, Petra y Simona para anunciarles que no tiene pensado rendirse, ni mucho menos. Es más, tiene una solución para el refugio, y es que ella va a financiarlo con su dinero. Ángela da un toque de atención a Curro por haber escrito la carta al rey sin consultarla.

En el servicio, Teresa y Samuel debaten sobre el futuro de María y su bebé, mientras que Petra y Pía coinciden en que Ricardo oculta algo sobre la muerte de Ana. Santos, por su parte, se ofrece a hacer un recado en lugar de su padre, por lo que se gana una reprimenda de Cristóbal. En cuanto a Ángela, pregunta a Pía si tuvo algún problema con el barón de Linaja. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.