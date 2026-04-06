La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, ha sabido cómo ganarse un hueco en el corazón de miles de personas en nuestro país. Estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y fascinante que, pase lo que pase, ya está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado miércoles 1 de abril, los espectadores pudieron disfrutar del capítulo 806 de La Promesa en La 1 de Televisión Española. De esta manera, vemos cómo Curro hace todo lo que está en su mano para impedir que Vera sea descubierta por su padre, que se encuentra de visita en palacio. Tras discutir con Carlo por haber pedido una casa a Manuel a sus espaldas, María Fernández toma la drástica decisión de romper su relación con él. Es más, lo hace con Petra, Simona y Candela como testigos.

Lejos de que todo quede ahí, los espectadores de esta sorprendente serie que podemos disfrutar de lunes a viernes en La 1 de Televisión Española han podido ver cómo Alonso no puede evitar arrepentirse de sus actos, hasta tal punto que decide apoyar plenamente a Curro en su reclamo nobiliario. Es más, se compromete a firmar conjuntamente la petición del rey. A pesar de todo, cuando Curro comparte la noticia con Ángela, ella se muestra de lo más pesimista sobre los plazos. Una situación que genera un nuevo conflicto entre ellos. Leocadia, para sorpresa de todos, apoya a Curro, mientras que Martina recibe numerosos elogios por su entrevista sobre el refugio. Todo ello mientras llega la esperada carta del Patronato.

¿Qué sucede en el capítulo 807 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 6 de abril?

De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a ver cómo el Patronato no duda un solo segundo en rechazar el proyecto de refugio de Martina. Como es de esperar, la joven se siente profundamente desolada tras la noticia. Todo ello mientras Cristóbal da un ultimátum a María y Carlo: o se casan cuanto antes o serán despedidos.

A pesar de esta advertencia, lo cierto es que la doncella se niega en rotundo a contraer matrimonio. El Capitán de la Mata ha aprovechado la ocasión que se le ha presentado para manipular a Ángela, asegurándole que Curro y Alonso ya han escrito y enviado las cartas al rey sin haber contado con ella. Esto provoca que el distanciamiento entre la pareja aumente de forma considerable.

Por si fuera poco, Leocadia confiesa a Cristóbal su plan para retrasar la boda de Ángela y Curro, mientras que Pía confiesa a Petra que encontró una entrada del As de Copas en las pertenencias de Ricardo. Manuel le reitera a Julieta su promesa de todo lo que esté en su mano para tratar de mantener a Ciro al margen de la inversión del duque de Carril. ¿Lo conseguirá, a pesar de todo? No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.