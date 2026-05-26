El bote que nadie abrió en varios años de un concurso de IB3 salta tras comunicar la cancelación del programa

La televisión autonómica balear, IB3, vive días de auténtica conmoción interna tras el inesperado desenlace de uno de sus concursos más veteranos. El programa “Jo sé més que tu”, emitido durante siete años (primera emisión mayo de 2019) en la parrilla de IB3, se encuentra en el centro de la polémica después de que, en plena despedida del formato, se entregara un premio acumulado de cerca de 225.000 euros que deberá asumir íntegramente el ente público autonómico.

La situación ha generado perplejidad dentro de la cadena pública IB3, especialmente porque la dirección ya había comunicado a la productora (Mediapro) responsable del espacio que el programa no sería renovado y que la relación contractual llegaría a su fin tras la actual etapa de emisiones.

Según diversas fuentes del sector audiovisual balear, la comunicación entre ambas partes terminó deteriorándose de manera notable, hasta el punto de trasladarse el conflicto al ámbito de las redes sociales, donde se produjeron reproches que evidenciaban el malestar existente. Sin embargo, el episodio que más controversia ha despertado se produjo durante la grabación del último programa. En los instantes finales de la emisión, y de manera totalmente inesperada, uno de los equipos concursantes logró acertar la combinación de la conocida, desbloqueando así el bote acumulado de 225.000 euros que llevaba mucho tiempo sin entregarse debido a su dificultad.

Lo llamativo del caso, según apuntan fuentes próximas, es que durante varias temporadas del concurso de IB3 Jo sé més que tu ningún equipo había conseguido resolver la combinación ganadora del bote acumulado. El premio fue creciendo progresivamente hasta alcanzar esa cifra, convirtiéndose en uno de los mayores botes repartidos en un concurso autonómico en Baleares.

Precisamente por ello, el hecho de que el premio se entregara justo en la grabación del penúltimo programa tras la comunicación de su cancelación por parte de IB3 ha despertado numerosas dudas y comentarios tanto dentro como fuera de la cadena. Algunos trabajadores del ente público consideran que la coincidencia resulta, cuando menos, «extraordinariamente llamativa», mientras que otros reclaman prudencia y recuerdan que, hasta el momento, no existe ninguna prueba de irregularidad.

Fuentes conocedoras del caso han confirmado a OKBALEARES que la operación está siendo revisada de manera interna. En concreto, los servicios jurídicos y responsables técnicos del ente público estarían analizando toda la documentación relacionada con el concurso, incluyendo contratos, bases legales, sistemas de validación y protocolos empleados durante la grabación del programa. Sólo en el supuesto de que detectaran algo extraño, el caso acabaría en denuncia ante la Policía Nacional y el juzgado correspondiente.

El objetivo de esta revisión sería comprobar que todos los procedimientos se ajustaron estrictamente a la legalidad vigente y que el desenlace del concurso se produjo conforme a las normas establecidas desde el inicio del formato televisivo. La investigación interna también buscaría aclarar si existió algún tipo de anomalía en la mecánica del premio acumulado de IB3 o si, por el contrario, todo responde únicamente a una coincidencia estadísticamente improbable.

La controversia llega además en un momento especialmente delicado para IB3, que en los últimos meses ha afrontado debates internos sobre costes de producción, contratos externos y la rentabilidad de algunos formatos históricos de la cadena pública. El pago de un premio de semejante cuantía, financiado con fondos públicos, ha reabierto el debate sobre el control y supervisión de determinados concursos televisivos sufragados con dinero de todos los ciudadanos de Baleares.

En las próximas semanas podría conocerse el resultado de las comprobaciones internas realizadas por el ente público, unas conclusiones que serán determinantes para despejar dudas sobre un final televisivo tan inesperado como polémico. La productora Mediapro ha pasado en los últimos años de ser —con gobiernos socialistas— una de las que más facturaba del canal autonómico a quedarse sin nada.