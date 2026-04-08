IB3 se abre a los ciudadanos: visitas guiadas para asociaciones de personas mayores

El Consell de Mallorca ha puesto en marcha las primeras visitas guiadas a las instalaciones de IB3 dirigidas a asociaciones de personas mayores, en el marco del convenio de colaboración firmado con el ente público de radiotelevisión de Baleares.

El conseller de Presidencia, Toni Fuster, y el director general de IB3, Josep Codony, han acompañado este miércoles al primer grupo que ha participado en esta iniciativa, integrado por miembros de la Associació de Gent Gran de l’Alqueria Blanca y Portopetro. En la visita también ha estado presente la directora insular de Promoción Sociocultural, Hermosinda Mariño.

Los participantes han podido conocer de primera mano las instalaciones de IB3 y a los profesionales que trabajan allí, descubrir cómo se elaboran los contenidos de televisión y radio y acercarse al papel que desempeña el ente público como servicio esencial de comunicación en las Islas.

Toni Fuster ha agradecido la colaboración de IB3 y su director general y ha destacado que «esta iniciativa permite acercar IB3 a la ciudadanía y, en especial, a las personas mayores, dándoles la oportunidad de conocer desde dentro cómo funciona un medio público que forma parte de su día a día».

La iniciativa acerca la realidad de los medios públicos a la ciudadanía y abre las puertas de IB3 a colectivos que hasta ahora no habían tenido acceso directo a su funcionamiento, especialmente a personas mayores y jóvenes, detalla el Consell de Mallorca en un comunicado.