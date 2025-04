PP y Vox nombrarán este martes a Josep Codony nuevo director general de IB3

El Parlament elegirá este martes con los votos de PP y Vox a Josep Codony como nuevo director general de la televisión autonómica de Baleares IB3. Se trata de un candidato consensuado entre los dos partidos de derechas con un perfil gestor y con experiencia en el sector de la comunicación. El objetivo es dar continuidad a la gestión llevada a cabo durante el último año y medio por Albert Salas.

Josep Codony ocupó la dirección general del ente durante un año entre 2014 y 2015, durante el Govern de José Ramón Bauzá y el inicio del de Francina Armengol. Además, Codony (Inca, 1956), formado en marketing y ventas, fue el fundador de la Televisión de Inca y su director gerente, cargo que conservó tras la fusión de la TVI con Localia. También fue coordinador de Atlas en Balears, la empresa que suministraba las noticias a Telecinco.

Hay que recordar que en el pasado mes de marzo, el Parlament rechazó con 28 votos a favor y el resto en blanco o nulos, nombrar a Josep Codony como director general de IB3 en la primera votación, que requiere mayoría de tres quintas partes de los miembros de la Cámara. En esta nueva votación, basta con mayoría absoluta de PP y Vox.

El portavoz del PP en el Parlament, Sebastià Sagreras, ha defendido que Codony es «un perfil gestor, que ya conoce el ente» que tiene «una voluntad continuista respecto del mandato de Albert Salas». Por su parte, la portavoz parlamentaria de Vox, Manuela Cañadas, ha indicado que su formación vota a favor de este candidato «por su trayectoria».

Por su parte, la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, ha defendido la «amplía mayoría» parlamentaria con la que cuenta Josep Codony para ser nombrado nuevo director general de IB3.

«Este Parlament votará hoy a un nuevo director general con amplía mayoría, un gestor que conoce el ente y que viene con voluntad continuista de la gestión de Albert Salas», ha manifestado la consellera.

Sobre las dimisiones de la gerente y de la directora de IB3 Televisión en los días previos al nombramiento, Estarellas ha expresado su «máximo respeto» por las decisiones, que ha achacado a decisiones personales o a la asunción de otros proyectos profesionales.

La renuncia de Albert Salas

Hay que recordar que en el pasado mes de febrero el ya ex director general de IB3, Albert Salas, presentó su renuncia al cargo, que asumió el 15 de noviembre de 2023, cumpliendo así su intención manifestada el pasado diciembre de dejar formalmente la dirección del ente en los primeros meses de 2025.

Salas ya había trabajado en IB3 Televisió durante más de 12 años, si bien el pasado mes de diciembre manifestó en su perfil de la red social X que había trasladado a su equipo su «cansancio después de un 2024 agotador» y su voluntad de «reflexionar sobre el futuro». «La salida está en mi cabeza, es cierto, pero IB3 está por encima de todo. Siempre», indicó a finales de 2024.

Salas dejó un mensaje de despedida a la televisión autonómica balear a través de sus redes sociales: «Digo adió a IB3 con emoción y también con alegría, porque he estado rodeado de uno equipazo y la revolución ya está en marcha! Gracias a todos los que me han ayudado a aprender de los errores cuando no he acertado. Toca continuar. La vida es esto!»