Turner (ACS) inaugura el David Booth Kansas Memorial Stadium

La filial estadounidense de ACS, Turner, y la Universidad de Kansas celebraron la finalización de la reconstrucción del David Booth Kansas Memorial Stadium en Lawrence, Kansas, un hito importante en el desarrollo del Gateway District de la universidad. La inauguración se conmemoró con el primer entrenamiento oficial del equipo de fútbol americano de Kansas en el campo recién terminado.

La filial ha proporcionado los servicios de preconstrucción y construcción del proyecto, que transformó el estadio en un recinto moderno y polivalente. La reconstrucción incluyó la demolición parcial y la reconstrucción de la estructura del estadio, nuevas cabinas de prensa, palcos y suites premium, concesiones, espacio comercial y una dinámica zona de experiencia para los aficionados.

Uno de los aspectos más destacados es la creación de una nueva puerta de entrada al campus en la intersección de la calle 11 con la calle Mississippi, que sirve de entrada de bienvenida a la universidad y a la comunidad colindante.

El proyecto también incluyó la renovación y ampliación de las oficinas del equipo y los espacios de entrenamiento del Anderson Family Football Complex, construido originalmente por Turner en 2008, lo que reafirma la larga relación de la empresa con la universidad.

El estadio renovado acogerá no solo eventos deportivos, sino también conferencias, espectáculos, tiendas y restaurantes, lo que contribuirá al desarrollo económico de la región y a la función académica de la universidad. La nueva puerta de entrada fomenta una mayor conectividad entre el campus y la comunidad, al tiempo que eleva el perfil nacional de la universidad.

Últimos proyectos de Turner (ACS)

Junto con Yates Construction, la filial lideró la construcción de la que ya se considera una de las plantas más grandes de Norteamérica para el suministro de baterías destinadas a vehículos eléctricos.

El acto oficial, celebrado el pasado mes de julio, reunió a autoridades estatales, representantes del mundo académico y directivos de Panasonic Energy, pero también sirvió para poner en valor la capacidad de Turner de ejecutar proyectos de una magnitud histórica.

La fábrica, que contará con capacidad de producción anual de hasta 32 GWh cuando alcance su máximo rendimiento, se enmarca dentro de la estrategia de expansión de Panasonic en Norteamérica. Sin embargo, la verdadera columna vertebral de este logro ha sido el diseño, construcción y gestión integral del proyecto por parte de Turner, una de las constructoras más reputadas de Estados Unidos y con larga trayectoria en infraestructuras de alta complejidad.