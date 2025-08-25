Un mantero senegalés agrede a un policía durante un operativo contra la venta ambulante en Playa de Palma

La Policía Local ha arrestado a un mantero senegalés de 32 años de edad por agredir en el pecho a un agente durante un operativo contra la venta ambulante ilegal en Playa de Palma.

Los hechos ocurrieron el mediodía de este pasado domingo 24 de agosto cuando una patrulla que realizaba labores de control de la venta ambulante ilegal interceptó a uno de los vendedores.

El mantero reaccionó de forma violenta y propinó un fuerte golpe en el pecho a uno de los policías. El incidente se agravó cuando un grupo de entre 20 y 30 vendedores rodeó a los agentes, increpándolos e intimidándolos para intentar recuperar el material intervenido e impedir la detención.

Durante el forcejeo, los agentes sufrieron empujones y agarrones y a uno de ellos le arrebataron la gorra y el equipo de transmisiones, que pudieron ser recuperados posteriormente.

Para contener la situación, uno de los agentes hizo uso de su espray de defensa y se solicitó el apoyo de más unidades, lo que permitió finalmente aislar al agresor principal y detenerlo. Como consecuencia de la agresión inicial, un agente resultó herido leve con contusiones y abrasiones.

En la mochila intervenida al detenido se hallaron 64 artículos deportivos, principalmente camisetas y pantalones de fútbol de reconocidas marcas, presuntamente falsificados.

La sala de atestados instruyó el correspondiente atestado y el hombre fue puesto a disposición judicial como presunto autor de un delito contra agentes de la autoridad y otro contra la propiedad intelectual.

Cabe recordar que, gracias a la nueva ordenanza cívica, el Ayuntamiento de Palma sanciona también a todos aquellos que compren productos del top manta con multas de entre 300 y 750 euros.

Y es que la venta ambulante ilegal ha convertido en un zoco algunos lugares de la ciudad como la primera línea de un Parc de la Mar de Palma sin presencia policial, donde decenas de vendedores ambulantes ilegales toman en multitud de ocasiones este privilegiado espacio para exhibir con total impunidad todo tipo de productos y objetos.