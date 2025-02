Albert Salas presenta su renuncia como director general de la televisión autonómica de Baleares IB3

El hasta ahora director general de IB3, Albert Salas, ha presentado este martes su renuncia al cargo, que asumió el 15 de noviembre de 2023, cumpliendo así su intención manifestada el pasado diciembre de dejar formalmente la dirección del ente en los primeros meses de 2025.

Salas se encuentra actualmente en excedencia como Director de Comunicación del RCD Mallorca, por lo que podría volver a su antiguo trabajo, para lo que dispone de un periodo de 30 días. Cabe destacar que, durante su mandato al frente de IB3, se ha alcanzado un acuerdo con el Comité de Empresa para la integración de los más de 300 empleados del ente, proceso que actualmente se encuentra en la mesa de Función Pública.

Precisamente, la consellera de Presidencia y Administraciones Públicas, Antònia Maria Estarellas, ha asegurado este martes en el pleno del Parlament, antes de conocerse públicamente la renuncia, que IB3 continuará funcionando con normalidad pese a la dimisión de Salas. «El ente seguirá funcionando, hay un Consejo Asesor y el Parlament tiene una sesión de control cada mes. Continuará trabajando hasta que se encuentre otro director general», ha manifestado la consellera.

Estarellas ha defendido que la situación en la que se encuentra IB3 es «mucho mejor» que cuando llegaron al Govern en 2023. «Y si por lo que sea el director general tiene una oportunidad o ha visto un cambio en su dirección, con toda normalidad», ha señalado

Cabe recordar que para el cargo de director general de IB3, Salas fue propuesto por el PP de Baleares y su nombramiento se decidió en segunda vuelta en el Parlament. En esa segunda vuelta, contó con el apoyo de una amplía mayoría de la Cámara aunque no del PSIB, que ya había avanzado que no votaría a favor.

Salas ya había trabajado en IB3 Televisió durante más de 12 años, si bien el pasado mes de diciembre manifestó en su perfil de la red social X que había trasladado a su equipo su «cansancio después de un 2024 agotador» y su voluntad de «reflexionar sobre el futuro». «La salida está en mi cabeza, es cierto, pero IB3 está por encima de todo. Siempre», indicó a finales de 2024.

En cap cas he presentat la dimissió al front d’@IB3. Sí he traslladat al meu equip el meu cansament després d’un 2024 esgotador i la meva voluntat de reflexionar sobre el futur. La sortida és al meu cap, és cert, però @IB3 està per damunt de tot. Sempre.

