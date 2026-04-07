Vox reclama que las ayudas sociales del Consell de Mallorca prioricen a «legales y contribuyentes»

El Grupo de Vox en el Consell de Mallorca ha presentado tres mociones que defenderá este jueves en el Pleno de abril, entre las que figura el rechazo al decreto del Gobierno de España para reforzar la sanidad pública universal para personas en situación irregular. Todas ellas refuerzan la línea marcada ya desde su grupo en el Parlament balear.

El portavoz de Vox en el Consell de Mallorca, Toni Gili, ha anunciado que con sus mociones pretende «reforzar la neutralidad institucional, garantizar un uso justo de los recursos públicos y proteger la sostenibilidad de los servicios esenciales para los mallorquines», según ha explicado en un comunicado.

Gili ha explicado que la primera de las iniciativas se centra en el apoyo institucional a la reciente derogación de la Ley de Memoria Democrática de Baleares, aprobada en el Parlament el pasado mes de marzo.

«Se trata de una decisión necesaria para recuperar la concordia, el rigor histórico y la neutralidad de las instituciones, frente a una normativa que imponía una visión ideológica del pasado», ha afirmado. En este sentido, ha subrayado que la historia «no puede estar al servicio del poder político, ni convertirse en un instrumento de confrontación», sino que debe abordarse desde el «pluralismo» y la «libertad académica».

Asimismo, ha destacado que esta derogación «no supone abandonar la dignificación de las víctimas», sino evitar su «utilización partidista» y avanzar hacia un modelo «basado en la reconciliación».

La segunda moción es la relativa al decreto sanitario, ya que, a su juicio, «compromete gravemente la sostenibilidad del sistema sanitario», puesto que se encontraría «ya tensionado por la falta de recursos y el aumento de la demanda».

Por eso, Gili ha vaticinado que la ampliación «indiscriminada» del acceso, «sin planificación ni refuerzo de medios», provocará un «aumento de las listas de espera y una merma en la calidad asistencial que sufren directamente los mallorquines». «La sanidad pública debe garantizarse prioritariamente a quienes contribuyen al sistema y cumplen la legalidad», ha reivindicado.

Asimismo, ha reclamado al Gobierno central la derogación del decreto aprobado, así como la elaboración de un informe detallado sobre su impacto económico y asistencial.

Por último, la tercera moción presentada por Vox tiene como eje la reforma del sistema de ayudas sociales, con el fin de «garantizar que estas se destinen a quienes cumplen la ley y contribuyen al sostenimiento del sistema». El representante de la formación ha alegado que «no es justo» que se sitúe al mismo nivel a «quienes respetan las normas y a quienes las vulneran».

Vox ha propuesto respaldar las medidas adoptadas en Baleares para vincular el acceso a las prestaciones al «cumplimiento de la legalidad administrativa y reforzar el carácter condicionado de la Renta Social Garantizada». Gili ha sostenido que las ayudas deben ser un «apoyo temporal orientado al empleo» y no un mecanismo que «fomente la dependencia o el agravio hacia los trabajadores».

«El conjunto de estas iniciativas responde a un mismo principio, que es defender los intereses de los mallorquines, garantizar la equidad en el acceso a los recursos públicos y evitar políticas que generen confrontación, desigualdad o deterioro de los servicios», ha concluido el portavoz de Vox en el Consell de Mallorca.