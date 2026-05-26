Ibiza defiende un histórico chiringuito de playa al borde del cierre: «Es parte de nuestra historia», ha defendido el presidente del Consell del PP, Vicent Marí, que ha apostado por la continuidad de estos establecimientos a pie de playa, tradicionales y de gestión familiar como el de es Pouet en la localidad ibicenca de Sant Josep «que forman parte de la identidad social, turística y patrimonial de la isla».

En una visita realizada a este histórico establecimiento con más de medio siglo de antigüedad, el presidente ha destacado que «este tipo de establecimientos representa una manera de entender Ibiza vinculada a la proximidad y la sencillez».

«Es uno de los chiringuitos tradicionales que forman parte del paisaje humano y social de nuestro litoral y representa una forma de turismo y convivencia muy vinculada a la esencia de Ibiza y a nuestra identidad como isla”.

Las palabras de Marí y su respaldo a la permanencia de este establecimiento se producen tras conocerse que el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha confirmado la decisión de Costas de denegar la autorización para mantenerlo abierto en la playa de es Pouet en la localidad de Sant Josep.

Un chiringuito abierto desde la década de 1970, y que es uno de los pocos que operan en Ibiza. Costas denegó la renovación de la concesión por existencia de una amplia oferta de restauración h servicios en esta playa.

Marí, por contra, considera que «la protección del litoral y el cumplimiento de la normativa son irrenunciables, pero también es importante que las administraciones sean capaces de abrir espacios de diálogo y estudiar fórmulas que permitan preservar aquellos negocios tradicionales que forman parte de la memoria colectiva de Ibiza».

Por su parte, el alcalde de Sant Josep de Sa Talaia, Vicent Roig, en la misma línea, señaló que «chiringuitos como es Puetó no sólo forman parte de nuestro litoral, sino también de la memoria de muchas generaciones de vecinos y visitantes. Creemos que es posible compatibilizar la protección con la conservación de estos negocios familiares arraigados en el territorio y con un fuerte valor».

Desde el Consell de Ibiza se defiende el modelo de chiringuito tradicional, familiar e integrado como un elemento diferenciador de la identidad turística y social de la isla, así como la necesidad de compatibilizar la protección del litoral con la preservación de aquellos establecimientos históricos arraigados en el territorio.

Aunque la sentencia judicial no es firme y cabe recurso de casación ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del propio TSJB, la realidad es que la amenaza del cierre pende sobre este emblemático chiringuito ibicenco.