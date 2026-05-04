La Aemet pide precaución: diez comunidades en avisos por lluvia y tormentas con hasta 20 litros por metro cuadrado

Diez comunidades en avisos por lluvia y tormentas con hasta 20 litros por metros cuadrado, la AEMET pide precaución en esta vuelta a la rutina. Estamos pendientes de una serie de cambios que pueden acabar siendo las que nos afectarán de lleno, en unos días en los que el tiempo cobra especial protagonismo. Vamos a estar muy pendientes de una serie de cambios que sorprenden. El tiempo se convierte en el protagonista de un inicio del mes de mayo que nos invita a estar pendientes de él.

Cada una de las alertas que parece que llegan a España pueden estar especialmente marcadas por una situación que muestra los mapas del tiempo que pueden acabar siendo esenciales. Es hora de conocer lo que nos estará esperando en unas jornadas en las que cada detalle cuenta y lo hace de una manera que debemos estar preparados para lo peor. Este tiempo que nos estará esperando puede ser la antesala de algo más, de un cambio de tendencia que, sin duda alguna, deberemos tener en consideración. Es hora de conocer este aviso de la AEMET que afecta a media España.

Los expertos de la AEMET piden precaución

Ante el mal tiempo, deberemos estar preparados para afrontar un importante cambio, necesitamos ir poco a poco, en estos días en los que realmente tocará conocer lo que puede pasar en breve. Es hora de saber qué puede pasar en unos días cargados de actividad.

La AEMET advierte de lo que dicen los mapas del tiempo, justo después de un puente que puede darnos más de una sorpresa. Este mes de mayo está dando señales de cambios importantes. Tenemos por delante un giro radical que puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve.

De la mano de un giro importante que podría acabar siendo lo que nos acompañará en breve. En estos días en los que realmente puede acabar siendo esencial estar pendientes de un cielo que llega con importantes novedades y que puede cambiarlo todo.

Es hora de saber qué pasará en breve, cuando estamos ante un cambio en el tiempo que nadie hubiera visto llegar. Este tiempo que nos estará esperando puede convertirse en un problema mayor, sobre todo, si tenemos en cuenta lo que pasará en breve. La AEMET lanza una alerta ante unas lluvias que no se detienen.

Hasta 10 comunidades en alerta por lluvia y tormentas

La lluvia y las tormentas acabarán siendo las grandes protagonistas de unos días en los que tocará estar pendientes de un cielo que nos trae novedades en este inicio de semana. La AEMET no duda en activar todas las alertas ante un fenómeno que puede causar estragos y acumulaciones de hasta 20 litros por metro cuadrado.

«Se mantendrá una situación de inestabilidad en la mitad norte peninsular con predominio de cielos nubosos o cubiertos y precipitaciones acompañadas de tormenta y ocasionalmente granizo. Estas se esperan desde primeras horas en el Cantábrico oriental, si bien en general de forma menos intensa y dispersa, siendo a partir de las horas centrales cuando se intensificarán y generalizarán en la mitad norte, con probabilidad de alcanzar intensidades fuertes en el tercio nordeste y área cantábrica. Es probable que nieve por encima de 1600/1800 m en la Cantábrica y de los 2000 m en el resto de montañas del norte. Contrariamente, en la mitad sur peninsular se prevé un tiempo estable, con cielos poco nubosos en el cuadrante suroeste e intervalos nubosos en el sureste, y por la tarde con el desarrollo de nubosidad de evolución, dejando probables chubascos aislados en el sureste. Intervalos nubosos en Baleares, siendo probable también que se produzca algún chubasco y tormenta ocasional; mientras que en Canarias predominarán los cielos poco nubosos o despejados. Probables bancos de niebla matinales dispersos en la fachada oriental peninsular, Galicia y en montañas del norte. Las temperaturas máximas ascenderán en regiones mediterráneas, descendiendo en el centro norte peninsular, incluso notablemente en el Cantábrico oriental. Aumentos ligeros en Canarias y, en general, descensos ligeros en el resto. Mínimas en descenso en la Península y en ligero aumento en los archipiélagos. Podrá darse alguna helada dispersa y débil en montañas del extremo norte peninsular».

Las alertas estarán activadas en estos puntos del país: «Probables precipitaciones y tormentas localmente fuertes en el tercio nordeste peninsular y área cantábrica. Descenso notable de las temperaturas máximas en el Cantábrico oriental. Soplará viento de componente sur en Baleares y fachada oriental peninsular, moderado en las zonas de la mitad sur y flojo en las de la norte. Predominio de viento de componente oeste en el resto de la Península, moderado en litorales del sur y norte, incluso con probables intervalos fuertes en Alborán; flojo en el resto, si bien arreciando por la tarde. Viento del este y nordeste moderado en Canarias».