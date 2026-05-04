El pasado domingo 3 de mayo, coincidiendo con el Día de la Madre, la Caja Mágica se convirtió en mucho más que un escenario deportivo. La final del Mutua Madrid Open volvió a reunir a lo más granado del panorama VIP en un evento que, año tras año, se consolida como uno de los grandes photocalls de la primavera madrileña. Y es que, más allá del tenis, este torneo ya es un auténtico escaparate social donde los rostros conocidos acaparan tantos titulares como los propios jugadores —como ocurrió en su día con el tenso reencuentro entre Aitana y Miguel Bernardeau tras su ruptura—.

Los VIPs que no se perdieron la gran final del Mutua Madrid Open

Si hay dos citas marcadas en rojo en la agenda social de Madrid durante abril y mayo, esas son las tardes de toros en Las Ventas y los partidos del Mutua Madrid Open. Durante dos semanas, la Caja Mágica se transforma en un hervidero de celebrities, donde resulta de lo más habitual ver mezclados en el mismo palco a perfiles de lo más dispares. Un cóctel perfecto que siempre deja imágenes comentadas… y, en ocasiones, nuevas historias del corazón.

En esta edición, con la final disputada entre Jannik Sinner y Alexander Zverev, no faltaron los habituales. Como caras visibles del torneo, Feliciano López y Garbiñe Muguruza acapararon buena parte de los flashes sobre la tierra batida. Ambos estuvieron acompañados por sus respectivas parejas: Sandra Gago —muy cómplice en su charla con el alcalde José Luis Martínez-Almeida y Teresa Urquijo— y Arthur Borges.

Pero el verdadero termómetro social estuvo, una vez más, en los palcos. Isabelle Junot y Álvaro Falcó protagonizaron una de las reapariciones más comentadas tras convertirse en padres hace apenas dos semanas. Los marqueses de Cubas coincidieron además con Xandra Falcó y con Jaime de Marichalar, presente como invitado en el exclusivo palco de Rolex.

La lista de asistentes ilustres la completaron nombres como el futbolista Robin Le Normand, junto a su novia Cassandra Cano; Susana Uribarri, representante de famosos de la talla de Ana Obregón o Julio Iglesias Jr.; la actriz Najwa Nimri con su pareja, José Mendes Vieira; Anna Castillo y Álvaro Mel, una de las parejas del momento; o el siempre carismático presentador y actor Arturo Valls.

Una vez más, el Mutua Madrid Open demostró que el mejor espectáculo no solo está en la pista.