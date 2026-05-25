La declaración de intenciones de Beltrán, primo de Felipe VI, con la hija mayor de Figo: «Soy un hombre muy afortunado»

El pasado sábado 23 de mayo, la familia Figo Svedin vivió un día cargado de emociones. Daniela, la mayor de las hijas del exfutbolista del Real Madrid, se graduó de Medicina en la Universidad de Navarra tras seis años de estudio. La joven siempre ha pasado desapercibida en las aulas y siempre ha sido una más entre todos los alumnos.

Este pasado fin de semana, el querido clan se ha desplazado hasta Pamplona para celebrar este triunfo académico de la joven. En la Universidad de Navarra, las graduaciones duran todo el día. En primer lugar, los alumnos tienen una eucaristía y hacen una ofrenda a la Virgen del campus universitario y, tras ello, tiene lugar el acto de imposición de becas en el polideportivo. Un momento que esta familia no ha dudado en compartir en sus redes sociales, así como su plan gastronómico en un conocido asador de la ciudad.

Todos los detalles de la graduación de la hija de Figo

Además de modelo, Daniela siempre ha tenido el gusanillo por la medicina. Por ello no dudó en formarse en una de las mejores facultades de este campo de España: la Universidad de Navarra. Durante seis años, la joven ha estado completamente inmersa en su formación y, pese a su apellido, siempre ha mantenido la discreción.

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Por ello, sus padres han mostrado su orgullo en redes sociales, donde han compartido cómo ha sido este emotivo día. «¡Ayer fue un día de ensueño en el que hiciste realidad uno de tus sueños! ¡Muchísimas felicidades, mi doctora Daniela Figo! Has completado una etapa de mucho esfuerzo, dedicación y mucho estudio. No hay palabras para expresar lo orgullosa que estoy de ti y de en lo que te has convertido. ¡Viniste aquí para aprender y te vas para servir! ¡Sigue siempre creyendo en tus sueños y en lo que quieres lograr! Te quiero», ha escrito el exfutbolista del Real Madrid.

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Por su parte, la gran protagonista de este día también ha hecho una reflexión en redes sociales de lo que supuso su graduación y, además, ha compartido un carrusel de imágenes de los momentos más emotivos del día, como la ofrenda floral a la Virgen o la divertida comida con sus padres, sus hermanas, su cuñado, Luis Osorio, y su novio, Beltrán Lozano —primo lejano de Felipe VI—. «Ayer fue uno de los días más especiales de estos últimos seis años. Un sueño cumplido. Gracias a mis padres, hermanas, amigos y a todas las personas que han estado a mi lado apoyándome en todo momento. Ha sido un regalo estudiar en esta universidad y encontrar amigos que me llevo para siempre», ha escrito.

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Finalmente, quien también ha querido dedicarle unas emotivas palabras ha sido su novio, Beltrán Lozano, con el que durante estos años ha tenido una relación a distancia. «Qué suerte la mía, verte cumplir tu sueño. I’m a very lucky man («Soy un hombre muy afortunado»)». Ahora que la joven ha terminado la carrera y tras más de cinco años de relación, se abre una pregunta… ¿Habrá boda pronto?