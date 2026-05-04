Tres muertos y al menos tres contagiados por un brote de hantavirus en un crucero por el Atlántico

Un brote de hantavirus a bordo del crucero polar MV Hondius ha provocado la muerte de tres personas, incluido un matrimonio de ancianos de nacionalidad neerlandesa, y ha enfermado al menos a otras tres durante una travesía por el Atlántico Sur, según han confirmado la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Departamento de Salud de Sudáfrica. El buque, operado por la compañía holandesa Oceanwide Expeditions, zarpó de Argentina hace aproximadamente tres semanas con destino a las Islas Canarias, con escalas en la Antártida y las Islas Malvinas.

La OMS indicó en un comunicado enviado a la agencia Associated Press que ya se ha iniciado una investigación formal y que al menos un caso de hantavirus ha sido confirmado mediante pruebas de laboratorio. La organización precisó que uno de los afectados se encuentra ingresado en la unidad de cuidados intensivos de un hospital sudafricano, y que sus equipos colaboran con las autoridades locales para evacuar del barco a otros dos pasajeros que presentan síntomas compatibles con la enfermedad.

El Departamento de Salud de Sudáfrica ha detallado la secuencia de fallecimientos. La primera víctima fue un hombre de 70 años que murió a bordo del MV Hondius; su cuerpo fue retirado de la embarcación en el territorio británico de Santa Elena, en el Atlántico Sur. Su esposa, que intentaba tomar un vuelo de regreso a los Países Bajos desde un aeropuerto sudafricano, se desplomó en las instalaciones aeroportuarias y falleció posteriormente en un hospital cercano. En cuanto a la tercera víctima, su identidad todavía no ha sido revelada.

El paciente actualmente hospitalizado en cuidados intensivos en Sudáfrica es un ciudadano británico que comenzó a presentar síntomas en las proximidades de la isla de Ascensión, otro enclave remoto del Atlántico, tras la salida del barco de Santa Elena. Desde allí fue trasladado a Johannesburgo para recibir atención médica especializada. Paralelamente, el Instituto Nacional de Enfermedades Transmisibles de Sudáfrica ha puesto en marcha un operativo de rastreo de contactos en la región de Johannesburgo para determinar si otras personas estuvieron expuestas a los pasajeros infectados durante su estancia en territorio sudafricano.

La empresa operadora del crucero ha confirmado que las dos personas enfermas que permanecen a bordo son miembros de la tripulación y que las autoridades sanitarias de Cabo Verde han visitado el barco para evaluar su estado, aunque hasta el momento no han adoptado ninguna decisión sobre su traslado para recibir tratamiento en tierra. El buque se encuentra actualmente fondeado frente a la costa de Cabo Verde, archipiélago atlántico situado frente a la costa occidental de África, y las autoridades locales no han autorizado el desembarco de ninguno de sus ocupantes.

El hantavirus es una infección de distribución mundial que se transmite principalmente a través del contacto con la orina, las heces o la saliva de roedores infectados, como ratas y ratones. Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC), el virus puede causar dos síndromes de elevada gravedad: el síndrome pulmonar por hantavirus y la fiebre hemorrágica con síndrome renal, que afecta a los riñones. Aunque los contagios entre personas son infrecuentes, la OMS advierte que no pueden descartarse por completo. No existe tratamiento específico ni vacuna contra la enfermedad, si bien la atención médica temprana aumenta significativamente las probabilidades de supervivencia.