Espinar ‘patina’ en TVE y confunde Maldivas con las Malvinas: «Hay que ayudar a los argentinos a recuperarlas»

Ramón Espinar no ha abierto el atlas para hablar en TVE del ataque de un tiburón a un médico español en Maldivas. El ex diputado de Podemos ha patinado en directo al abordar el suceso en Directo al grano, al confundir el país con las islas Malvinas. Para más inri, nadie ha sacado de su error a Espinar, ni siquiera los presentadores -Gonzalo Miró y Marta Flich-, por lo que tampoco ha quedado claro si alguien se ha percatado en el plató de la metedura de pata del colaborador.

El programa presentó el tema con una breve introducción sobre Maldivas, pero la explicación no sirvió de nada a Espinar, que no ubicó el lugar en el mapa. «Es uno de los destinos favoritos del mundo para hacer turismo. Maldivas, un país tropical del océano Índico, con más de 1.000 islas de coral y playas de ensueño con aguas cristalinas. El lugar ideal que miles de parejas escogen cada año para ir de viaje de novios», dijo Marta Flich.

Tras explicar la tragedia en la que se convirtió la luna de miel de una pareja valenciana -por la que han tenido que amputar la pierna a la víctima, aún grave en el hospital-, y tras cinco minutos comentando el suceso en la mesa de actualidad, Ramón Espinar decidió intervenir para apostillar que «a las Maldivas sólo hay que ir para ayudar a recuperarlas a los hermanos argentinos». El ex diputado parecía satisfecho con su aportación -que poco tenía que ver con el preocupante suceso-, a juzgar por la sonrisa que esbozó.

Nadie matizó nada al escuchar a Espinar referirse a las Maldivas como unas islas localizadas en América del Sur. Es decir, al confundirlas con las Malvinas. Argentina y Reino Unido se disputan la soberanía de las Malvinas desde la primera mitad del siglo XIX. De hecho, el conflicto por la soberanía fue el origen de la guerra de 1982, en la que vencieron los británicos. El archipiélago se encuentra en el Océano Atlántico, a 14.000 kilómetros de distancia de Maldivas.

Quienes sí se percataron de la ignorancia de Espinar en materia de geografía fueron los espectadores, que señalaron el error del ex diputado de Podemos. Subrayaron con intención su currículum de «tertualiano, politólogo y ex senador» y bromearon con su metedura de pata: «Y de paso recuperar la isla de Montserrat para la familia de la Caballé».