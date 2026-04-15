Un tiburón arranca una pierna a un alicantino durante su luna de miel en Maldivas

Un médico español de 31 años se encuentra en estado crítico tras ser atacado por un tiburón y perder una pierna. Los hechos han ocurrido en su luna de miel en Maldivas.

La víctima es un joven ginecólogo de Alicante que ha sido atacado por un tiburón cerca de Gaafu Alif, Kooddoo, según ha adelantado Scubaverse. El animal mordió con tal violencia que le arrancó la pierna casi al momento.

En estado crítico

Según fuentes policiales y médicas, el hombre se encuentra en estado crítico y ha sido trasladado de urgencia en helicóptero al Hospital ADK, donde recibe cuidados intensivos. Las fuentes médicas han explicado que la extremidad tuvo que ser amputada debido a la gravedad de las heridas.

Además, sufrió una hemorragia grave que obligó a realizarle una transfusión masiva. El hombre permanece conectado a un sistema de soporte vital.

El hombre formaba parte de un grupo que se adentró en el agua en un lugar popular cerca de la planta procesadora de pescado de Kooddoo, una zona conocida por la alta actividad de tiburones y popular entre las parejas que acuden de luna de miel. Los medios locales recogen en esa planta procesadora se suelen verter desechos al mar de los que se alimentan los tiburones y que hacía una semana que esos vertidos no se producían. También apuntan a que el ataque pudo provocarlo un tiburón toro.

La pareja, ambos médicos, se había casado hace unos días y había elegido Maldivas para su luna de miel. Según Mediterráneo, el joven es residente en el Hospital General de Alicante y su esposa pertenece a una familia conocida en Castellón, que se ha desplazado de urgencia para acompañarla.