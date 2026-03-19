Lo llaman ‘las Maldivas de Europa’ y es un paraíso para los españoles: creerás que estás en el Caribe

Apenas quedan unos días para dar la bienvenida a la Semana Santa, y en algunas comunidades autónomas, los trabajadores podrán disfrutar de un «macropuente» de cinco días; desde el 2 de abril (Jueves Santo) hasta el 6 de abril (Lunes de Pascua). Si tú eres uno de los afortunados y estás buscando una escapada de última hora para disfrutar de unos días en familia, te proponemos un destino espectacular: «las maldivas de Europa».

Se trata de la isla de Armona, un refugio natural en el Algarve portugués, que en los últimos años se ha convertido en uno de los destinos favoritos para quienes buscan descansar y desconectar sin gastar una fortuna. A diferencia de otros destinos de sol y playa muchísimo más masificados, este enclave destaca por su tranquilidad. Las playas de arena blanca y aguas cristalinas y la ausencia de coches contribuyen a crear un ambiente relajado que invita a olvidarse del estrés de la rutina. Más allá del descanso, la isla ofrece un amplio abanico de actividades en un entorno natural prácticamente virgen,

‘Las Maldivas de Europa’

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Situada a sólo 15 minutos en barco desde Olhão, Armona destaca por su carácter auténtico. Nada más desembarcar, el ritmo de vida se ralentiza e invita a disfrutar de baños tranquilos y largas caminatas a la orilla del mar. Apenas hay automóviles y las casas son bajas y pintadas con colores suaves, convirtiendo a «las Maldivas de Europa» en un destino tropical donde se prioriza la tranquilidad por encima de todo. En la isla de Armona no hay grandes resorts ni hoteles de lujo, sino que la experiencia se basa en un camping y pequeñas casas de alquiler, donde los viajeros pueden disfrutar de la sencillez, el entorno natural y, sobre todo, la calma.

Olhão: la ‘ciudad cubista’ del Algarve

Al otro lado de «las Maldivas de Europa», se encuentra la pintoresca Olhão. Éste antiguo pueblo de pescadores, que aún mantiene una fuerte conexión con el mar, es una parada ideal para descubrir la esencia más auténtica del Algarve.

Pasear por sus calles empedradas y detenerse a probar platos elaborados con pescado y marisco fresco es una experiencia memorable. Además, su arquitectura tradicional, sus plazas con encanto y su artesanía hacen que cada rincón tenga algo especial. Una visita al mercado de Olhão, ubicado en un edificio de inspiración árabe, permite sumergirse en los sabores y aromas típicos de la zona.

Recorrer el barrio de pescadores es, además, una forma de entender la verdadera esencia de este lugar, donde el paso del tiempo parece ir más despacio y cada rincón guarda una historia ligada al mar. Sus casas blancas, con formas sencillas y tejados planos, crean una estampa que le han valido a Olhão el apodo de «Ciudad Cubista del Algarve».