Dicen que es la playa mejor conservada de España: mide 1.300 m pero solo pueden disfrutarla 1.800 personas al día

En pleno Parque Nacional de las Islas Atlánticas de Galicia, la playa de Rodas se ha convertido en uno de los mejores ejemplos de turismo sostenible de España.

Este espectacular arenal de arena blanca y aguas cristalinas, situado frente a la ría de Vigo, atrae cada verano a miles de visitantes que buscan disfrutar de un entorno único sin renunciar a la conservación de la naturaleza.

Su imagen recuerda a destinos caribeños, pero su esencia es completamente atlántica. La playa, rodeada de un ecosistema de gran valor ambiental, mantiene un estricto control de acceso para evitar la masificación y preservar uno de los espacios naturales más importantes de Galicia.

Playa de Rodas: una playa de 1.300 metros con aforo limitado

La playa de Rodas destaca tanto por su belleza como por el modelo de gestión que la protege. Con una longitud de 1.300 metros, este arenal conecta las islas de Monteagudo y Faro mediante una gran media luna de arena fina que se adentra en el océano.

A pesar de sus dimensiones, el acceso está restringido. La Junta de Galicia limita la entrada a 1.800 turistas diarios, una medida que busca reducir el impacto ambiental y garantizar la conservación del entorno.

No es una decisión casual. Este enclave natural fue reconocido internacionalmente después de que el diario británico The Guardian la calificara como una de las mejores playas del mundo. Desde entonces, el interés turístico no ha dejado de crecer.

La demanda es tan elevada que, antes incluso del inicio de la temporada alta de 2026, ya se habían gestionado más de 24.000 autorizaciones de acceso. A estas plazas se suman los cupos reservados para grupos organizados y para los visitantes que pernoctan en el camping de las Islas Cíes.

Por qué la playa de Rodas es un referente del turismo sostenible

La protección de este la playa de Rodas va mucho más allá de limitar el número de visitantes. Las normas que regulan la estancia en las Islas Cíes están diseñadas para minimizar cualquier impacto sobre el ecosistema.

Uno de los ejemplos más llamativos es la ausencia de papeleras. Cada persona debe hacerse responsable de los residuos que genere y llevarlos de vuelta al continente. Además, están prohibidos los altavoces, los drones y las cometas para evitar alteraciones en la fauna y preservar la tranquilidad del entorno.

La riqueza natural del lugar también se aprecia en su paisaje. La arena, formada por pequeños fragmentos de cuarzo y conchas, refleja la luz con gran intensidad durante los días soleados. Detrás de la playa se encuentra el Lago de los Niños, una laguna intermareal que sirve de refugio para numerosas especies marinas y aves.

Cómo visitar la playa de Rodas y qué requisitos hay para acceder

Quienes deseen visitar la playa de Rodas deben obtener previamente una autorización de la Junta de Galicia. Este permiso, que se genera mediante un código QR, es obligatorio para poder comprar los billetes de barco que conectan las Islas Cíes con los puertos de Vigo, Cangas, Baiona, Portonovo y Sanxenxo.

La travesía dura aproximadamente 40 minutos y permite acceder a uno de los paisajes más espectaculares del litoral español.