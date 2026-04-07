Playa en Madrid a 15 minutos del centro: laguna de 23.000 m2, zona de bahía y 20 tipos de olas

Madrid contará con la playa artificial más grande de Europa situada a 15 minutos de la ciudad. Gemswell Surf Madrid estará situada dentro de la Ciudad del Deporte, que estará ubicada alrededor del estadio Riyadh Air Metropolitano, y que será un espacio de 265.000 metros cuadrados en el que se situarán múltiples instalaciones de deporte y ocio del que podrán disfrutar los madrileños durante los próximos años. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la playa artificial más grande de Europa de Madrid.

La Madrid de Ayuso y Almeida sigue confirmándose como una de las ciudades más seductoras del mundo y en los próximos años contará con una Ciudad del Deporte que situará a la ciudad a la vanguardia y que estará ubicada alrededor del Metropolitano, estadio del Atlético de Madrid, club que ha impulsado este proyecto. El distrito San Blas-Canillejas se convertirá en el epicentro deportivo y de ocio de la ciudad con un espacio de 265.000 metros cuadrados y una inversión de 350 millones de euros para dotar a esta zona de la ciudad de un Centro de Alto Rendimiento, en el que se habilitarán varios campos de fútbol 11, fútbol 7, un pabellón multiusos, pistas de pádel o zona de golf.

La Ciudad del Deporte de Madrid también tendrá incorporado un nuevo centro comercial que será el más grande de la ciudad. El Nasas Madrid está previsto para el año 2027 y contará con todos los lujos a lo largo de cuatro plantas, en las que se habilitarán cines, todo tipo de tiendas, restauración, gimnasios y demás. En total se han destinado 40.000 metros cuadrados para este centro comercial compuesto por 70 locales, 10 salas de cine y 1.500 plazas de ayuntamiento.

El pasado mes de diciembre, el Tribunal Superior de Justicia de Madrid anuló el proyecto tras detectar irregularidades porque su tramitación administrativa vulneró varios principios esenciales del procedimiento. «La modificación establecida por el plan especial debió haberse tramitado por una modificación del plan general y no por tal instrumento; determina que, en todo caso, dicha modificación debió ser sometida a la evaluación ambiental estratégica en algunas de las modalidades previstas en dicha normativa de aplicación», señaló el tribunal, mientras que el Atlético informó que las obras seguían adelante porque esto tiene que ver con aspectos técnicos.

Madrid y la playa artificial más grande de Europa

La joya de la corona de la Ciudad del Deporte de Madrid será la playa artificial más grande del mundo, que estará situada a 15 minutos del centro de la ciudad. Gemswell Surf Madrid es el nombre del proyecto diseñado por DNA Architects & Conurma Ingeniería y que está construyendo el grupo San José.

«SANJOSE construye actualmente la laguna de surf más grande de Europa, que contará con una superficie de 23.000 metros cuadrados y una profundidad máxima de 2,85 metros. Los visitantes podrán disfrutar de más de 20 tipos de olas de hasta dos metros de altura, pudiendo llegar a surfear hasta 120 personas en sesiones de 60 minutos», informa la constructora en su página web. Sergio García, managing director de Gemswell Ventures, también informó recientemente a Europa Press sobre las buenas nuevas con respecto al recinto de surf más importante de Europa.

«Gemswell Surf Madrid nace con la ambición de acercar el surf a nuevos públicos y demostrar que este deporte también puede crecer y desarrollarse desde una gran ciudad como Madrid. Queremos que sea un espacio referente en Europa, donde convivan ocio, formación y práctica deportiva, y donde tanto una familia como un surfista avanzado encuentren su sitio», afirmó a este medio.

La Gemswell Surf Madrid contará con una laguna para poder surfear en dos zonas de 181 metros de ancho: será la «bahía» para los principiantes y «reef» para los expertos en la materia. La tecnología de esta empresa permitirá generar más de 20 tipos de ola de hasta dos metros y tendrá una capacidad de 120 surfistas durante una sesión. Este mar también estará rodeado de cuatro piscinas que permitirán la práctica de vóley y cuerdas de equilibrio, entre otras disciplinas.