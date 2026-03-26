Ramón Espinar recurre a la demagogia sanitaria para meterse con Mbappé y el Real Madrid

Ramón Espinar ha vuelto a tocar un tema deportivo y los usuarios de las redes sociales lo han puesto en su sitio. La última del ex de la casi extinta Podemos ha sido hacer demagogia sanitaria en un mensaje en el que ha relacionado el caso de la rodilla de Kylian Mbappé con la sanidad pública y la privada. En resumen, que el ex político, ahora metido a tertuliano en programas de televisión, no ha tenido su mejor mañana publicando un texto… que no tiene ningún sentido.

El tema de la rodilla de Mbappé y el problema en el primer diagnóstico del Real Madrid son tendencia y por ello el grupo de todólogos que hay en España, expertos en todo, siempre tiene que hacer acto de presencia. Uno de los abanderados de esta materia es Ramón Espinar, ex político de Podemos, que ahora imparte cátedra como tertuliano en programas de televisión.

En su condición de amante del deporte y de aficionado del Real Madrid, Ramón Espinar ha publicado un mensaje de actualidad sobre la situación de Mbappé… que poco tiene que ver con la realidad. Todo ello después de que el jugador francés dejara claro desde Estados Unidos que «la información de que me examinaron la rodilla equivocada no es cierta». «Puede que yo sea indirectamente responsable. Cuando no hay comunicación, todos se aprovechan de la situación, así son las cosas», dijo en rueda de prensa.

Ramón Espinar ‘ataca’ a Mbappé y al Real Madrid

A pesar de las últimas declaraciones de Mbappé, Ramón Espinar ha aprovechado que el Pisuerga pasa por Valladolid para hacer demagogia sanitaria con esta situación y mandar al francés a la sanidad pública. «¿Sabes dónde no te pasa lo de las rodillas de Mbappé y el tobillo de Camavinga? En la sanidad pública. Pero irían a un centro médico wannabe de Quirón Salud», ha escrito el ex político de Podemos en su perfil oficial de las redes sociales.

Sabes dónde no te pasa lo de las rodillas de Mbappé y el tobillo de Camavinga? En la sanidad pública. Pero irían a un centro médico wannabe de Quirón Salud. — Ramón Espinar 🇵🇸 (@RamonEspinar) March 26, 2026

Lógicamente, muchos usuarios de las redes sociales han escrito una respuesta contraria a la del tertuliano. Incluso algunos también le han recordado que los jugadores del Real Madrid van a la clínica Sanitas. «Desde luego, en la sanidad pública todavía estarían esperando a que se lo hicieran», le ha respondido un usuario de las redes, haciendo referencia a las largas listas de espera que hay en la maltrecha sanidad pública. «Ramón, puede pasar en un centro público y en un centro privado», dice otra persona. «Unas 40 negligencias al día. Entre otras cosas, porque son humanos y los mismos que la privada», señala otra.