Samuel Vázquez (Vox) arrincona a Ramón Espinar: «¡De la democracia sé más que usted!»

Samuel Vázquez, el portavoz de la inmigración y de seguridad de Vox, intervino el pasado martes en el programa En boca de todos para hablar del incendio y del destrozo de una iglesia del municipio de Albuñol (Granada) por parte de un joven magrebí. El político se enfrentó a Ramón Espinar, el waterpolista Víctor Gutiérrez y el activista musulmán Mohammedypunto, quienes no le dejaban casi hablar y le acusaban de todo tipo de cosas. Vázquez, intentó insistir en su discurso: «El marroquí que venga a trabajar, el venezolano, el que sea… estamos rodeados de extranjeros, bienvenido, hombro con hombro. Yo no tengo nada contra ese. Pero sí tengo algo contra el descontrol de fronteras». Víctor Gutierrez, por ejemplo, le contestó: ¿Quién va a limpiar el culo a los abuelos o a trabajar en los campos si los deportáis a todos?». Ante esto, el portavoz de Vox llamó «clasista» al Secretario de Políticas LGTBI del PSOE, por creer que todos los extranjeros han de hacer un tipo de trabajo en concreto.

Tras el incendio y el destrozo de una iglesia del municipio de Albuñol (Granada) por parte de un joven magrebí, Vox no ha tardó en reaccionar al altercado. Ricardo López, el portavoz del partido en Andalucía, comparó este suceso con los distintos atentados islamistas que se han originado a lo largo de estas últimas décadas.

El martes 19 de agosto, en el espacio En boca de todos de Cuatro, el presentador, David Aleman, conectó en directo con Samuel Vázquez, el portavoz de la inmigración y de seguridad de Vox, para comentar este caso de Granada. El político dijo estar de acuerdo en las palabras de su compañero de partido, lo que provocó la ira de los colaboradores del plató.

El primero en enfrentarse a Vázquez fue Ramón Espinar, antiguo miembro de Podemos, quien no paraba de interrumpir al político de Vox: «Están ustedes acostumbrados a un nivel de autoritarismo que yo no. En una democracia esto funciona así: uno habla y otro pregunta». Samuel Vázquez respondió tajante: «¡De la democracia probablemente sepa más que usted!». Espinar quiso insistir alegando que: «Sí, pero a mí me gusta y a usted no».

Ramón Espinar incidió en que Vox confunde religión y nacionalidad pero Vázquez fue claro en su defensa: “No adoro a dictadores extranjeros como usted y no asumo lecciones. Hay religiones mucho más invasoras que otras. El marroquí que venga a trabajar, el venezolano, el que sea… estamos rodeados de extranjeros, bienvenido, hombro con hombro. Yo no tengo nada contra ese. Pero sí tengo algo contra el descontrol de fronteras”.

Samuel Vázquez: «Los excluidos somos nosotros»

El activista musulmán Mohammedypunto se enfrentó también a Samuel Vázquez y defendió su religión frente al radicalismo: «No he escuchado a nadie de Vox sobre la mezquita quemada ni sobre las agresiones que sufrieron mujeres españolas con novios magrebís en Torre Pacheco. Nosotros no es que no solo no queréis a los inmigrantes es que no queréis a nadie que piense distinto a vosotros».

Vázquez tildó de «mitin» las palabras del activista y volvió a pedir el turno de palabra aunque no le dejaban, por lo que se quejó en directo:” Los excluidos somos nosotros, en medios de comunicación…”. Además, el político recordó que los disturbios de Torre Pacheco fueron creados por el Gobierno, que permitió entrar al pueblo a radicales que en realidad odian a Vox.

Vázquez: «Los extranjeros no vienen a limparle el culo a tu abuelo»

Víctor Gutiérrez, Secretario de Políticas LGTBI del PSOE, intervino para decirle a Vázquez lo siguiente: «A vosotros la mujer y el colectivo LGTBI os da igual, os resbalan. Utilizáis la lucha de las mujeres y al colectivo LGTBI para señalar a las personas migrantes. La sociedad española os tiene pilladísimos la matrícula y no engañáis a nadie».

Vázquez, lejos de amedrentarse, alegó que: «La sociedad española efectivamente tiene pilladísima la matrícula. De las medidas más radicales que hemos propuesto, que son las deportaciones masivas, un 70% de la población lo apoya».

En esto, Víctor Gutiérrez exclamó: No vais a deportar a nadie. Si lo hacéis, ¿quién va a limpiar el culo a los abuelos? ¿Quién va a recoger la fruta en el campo?». El político de Vox respondió: «¿Pero cómo eres tan clasista? Los extranjeros no vienen a limparle el culo a tu abuelo».