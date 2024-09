Samuel Vázquez: «España es el gran coladero de inmigrantes y la perita en dulce de las mafias»

«España es el mayor coladero de inmigrantes en Europa y la perita en dulce de las mafias». Lo afirma el policía y criminólogo, Samuel Vázquez, nuevo portavoz de Inmigración, Interior y Seguridad de Vox. En una entrevista a OKDIARIO, Samuel Vázquez, presidente también de la asociación Una policía para el siglo XXI habla sin complejos, como siempre ha hecho. A Samuel Vázquez le da igual que le llamen racista o fascista. Hablar alto y claro le ha costado ya seis expedientes del «nefasto» ministro Marlaska. Lleva años denunciando el uso político de Interior y se indigna con la vuelta de Mercedes González a la dirección de la Guardia Civil, casualmente, en plenos casos Begoña Gómez y Koldo. No tiene pelos en la lengua y de Mercedes González y Francisco Pardo, director general de la Policía, opina esto: «Son analfabetos en ciencia policial». Tiene claro que están puestos ahí para servir al PSOE y a Sánchez.

Samuel Vázquez ve «con envidia» cómo trata Israel a los terroristas de Hezbolá. «Aquí en España tenemos un gobierno sin alma», lamenta al ver a Bildu/ETA como socio preferente de Pedro Sánchez. Samuel Vázquez no tiene mejor opinión de Alberto Núñez-Feijóo. No le ha gustado su foto con Giorgia Meloni intentando arrimarse a su política migratoria: «Feijóo me sugiere lo peor de la política porque sólo le mueve el interés personal. Sus asesores le han dicho ‘vete a ver a Meloni que los barrios se están degradando mucho y estamos perdiendo votos’. Un político puede negociar y no cerrarse en banda, pero hay principios morales. La ética no se negocia. Yo sigo al político que no negocia la ética. No al que la cambia de lunes a viernes».

Inmigración ilegal y delincuencia

La inmigración es la gran cuestión que marca la política europea y, según el CIS, la primera preocupación ya de los españoles por su impacto en la seguridad y la degradación de barrios y ciudades. Samuel Vázquez maneja los propios datos de Interior: «En España los datos son los que son. 2017, un año antes de la llegada de Marlaska, Pedro Sánchez y este Gobierno, homicidios: 1.100. En 2023, 1.600 homicidios. Agresiones sexuales en 2017: 1.300. En la actualidad, 4.800. En 2022, antes de la Ley del sí es sí, ya se habían duplicado las agresiones sexuales. También aumentan robos con violencia y riñas tumultuarias que son predictoras de bandas».

Samuel Vázquez no tiene ninguna duda sobre la relación entre el aumento de violaciones y agresiones sexuales y la llegada masiva de inmigrantes africanos y musulmanes: «Evidentemente, es así si traemos de manera descontrolada a miles de personas de una cultura donde el respeto a la mujer no existe y no ejercemos el control de fronteras. ¿Cómo no va a impactar un procedimiento cuantitativamente relevante como el que estamos sufriendo hoy de una cultura que no tiene nada que ver con la nuestra y de un continente con el que no compartimos nada? Me da igual lo que me llamen. Esto hay que denunciarlo y hay que pararlo».

Numerosos barrios de Europa están ya fuera del control de sus estados. Las llamadas No Go Zone donde la policía no puede entrar, van creciendo. El Raval de Barcelona es quizá el más expuesto en España. No el único. Samuel Vázquez tiene claro que hay que usar la fuerza sin complejos: «El Raval se revierte en seis meses entrando con toda la fuerza, aunque hay algún muerto al principio. Tiene que haber un político dispuesto a pagar ese precio. Ese delincuente muerto evitará otros muchos muertos y miles de violaciones en el futuro».

«Madrid estará peor que Barcelona»

Samuel Vázquez critica también a Isabel Díaz Ayuso y advierte: «Madrid estará peor que Barcelona en seis o siete años». Y lo explica también: «En Madrid ya se están creando bandas de subsaharianos y magrebíes. Si llegas a una ciudad donde ya hay bandas establecidas, bandas latinas, como las de Madrid, las pistolas y los machetes, saldrán en cuanto esas bandas magrebíes y subsaharianas tengan la suficiente fuerza. Y eso será en seis o siete años». Presume de que las predicciones de su asociación siempre se han cumplido.

Ayuso ha afirmado varias veces que los pandilleros de las bandas latinas «son tan españoles como Abascal». Vázquez responde: «La nacionalidad da igual porque te la pueden dar con un papel, como a un yihadista que luego te pone una bomba. Aquí lo que importa es el origen, la cultura. Condiciona todos los usos sociales. En criminología está demostrado que es mucho peor la segunda generación que ya ha nacido en ese país que la primera generación. Y no. No son igual de españoles que Abascal, ni que tú o yo. Lo serán si aceptan nuestras dinámicas sociales, si aceptan nuestra cultura y se integran. Si no, no lo van a ser nunca».

Ayuso está preparando un gran centro de menas en Fuenlabrada. Samuel Vázquez cree que «los centros de menas deben desaparecer». Y explica por qué: «No existe ningún sistema de concentración que haya integrado nunca a nadie. Para integrar hay que dispersar. Si metes a 100 menas sin referencias familiares ni culturales en el mismo sitio, duermen juntos, se levantan juntos, desayunan juntos, comen juntos, cenan juntos y salen juntos, no se integrarán jamás. Van a crear una sociedad paralela en esa ciudad y a replicar sus mundos en nuestros mundos”.

Samuel Vázquez denuncia el caso de algún yihadista detenido por la policía que había estado cobrando hasta 1.800 euros de ayudas sociales como inmigrante por distintos conceptos. Afirma que el padrón municipal de los ayuntamientos «es un arma que podría ser de control» pero que, actualmente, «es de descontrol» y la puerta de entrada a cobrar ayudas sociales: «Si las cobra una persona que huye de la guerra y viene con su familia y es vulnerable, no tengo nada que decir. Pero si las cobra un yihadista que está planeando cómo atentar contra nosotros, quiero levantar la voz».

El portavoz de Vox denuncia los primeros síntomas de la desaparición del Estado en el Campo de Gibraltar, la mezcla de narcotráfico y tráfico de inmigrantes y la falta de medios policiales. Y advierte: «Cuando se llegan a esos estadios de criminalidad, México lo sabe, otros países lo saben, es muy difícil volver». Marruecos siempre al fondo.

La Armada contra un «inmenso» negocio

Samuel Vázquez denuncia el «inmenso negocio del tráfico de seres humanos» que compara, en los beneficios económicos que genera, al tráfico de drogas: «El tráfico de personas del siglo XXI es lo que era el tráfico de drogas en el siglo XX». Un negocio que mueve «miles de millones» y del que participan -afirma- “esas ONGs que no rescatan en el mar sino que hacen de taxistas trayendo inmigrantes desde otros países” y las ONGs que, en tierra ya, como las administraciones de turno, cobran por cada inmigrante y luego los abandonan: «Aquí la gente coge la pasta, cobra su dinero y luego los sueltan en barrios obreros que terminan degradándose»!. Y se lamenta: “No podemos tratar a seres humanos como mercancía. Luego encima llaman racistas a los que denunciamos esto. No hay peor política, ni más racista que aquella de ‘tráelos, utilízalos políticamente y luego suéltalos lejos de mis casas’. Pero la ONG ya ha cobrado su dinero y la comunidad autónoma también».

Samuel Vázquez afirma sin complejos: «La Armada debe intervenir». Y deja clara la postura de Vox, frente a las interpretaciones exageradas habituales: “No se trata de disparar a cayucos ni matar a seres humanos. Hablamos de un bloqueo naval para detener el tráfico de personas”. Samuel Vázquez cree que las deportaciones masivas son posibles: «No es un brindis al sol, como dice el PP, aunque los inmigrantes vengan sin documentación. Se sabe perfectamente de dónde son, llevan móviles, hablan desde aquí con sus familias».