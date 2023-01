Samuel Vázquez: «Una grave realidad criminal ha impactado en España como antes en Francia y Suecia»

Samuel Vázquez es el presidente de la asociación ‘Una policía para el siglo XXI’. Hace cuatro años, en 2018, una comparecencia suya en el Congreso se hizo viral. Denunció que España iba camino de heredar el panorama criminal de Francia derivado del fenómeno de una inmigración masiva, descontrolada y no integrada en la sociedad que le recibe y cuya máxima expresión fue la deriva yihadista de chicos nacidos en Francia, pero de origen musulmán. Se le llamó racista y xenófobo entre otras cosas. Francia ya no es el único caso en Europa. Otros países como Suecia se ven desbordados por esa realidad delincuencial extrema, aunque no se trate de terrorismo. Por no hablar de Bélgica o Países Bajos.

En LA ANTORCHA de OKDIARIO, Samuel Vázquez reacciona, con prudencia, a las primeras noticias desde Algeciras, que nos sorprenden en directo hablando de su comparecencia en el Congreso de este miércoles sobre violencia de género. Con las precauciones debidas hasta determinar exactamente de qué se trata (atentado terrorista, suceso aislado…), Samuel Vázquez reflexiona -más allá- sobre el panorama criminal de España que él y su asociación adelantaron en el Congreso hace 5 años.

Samuel Vázquez dice: «Sea lo que sea finalmente, algunos llevamos ya muchos años anunciando que íbamos destinados a terminar como Francia. Pues ya estamos aquí. Nos llamaron de todo. Desde la derecha, alarmistas; desde la izquierda, xenófobos y racistas. Es un escenario dantesco. Si se confirma que es un atentado yihadista tenemos un enorme problema».

Samuel Vázquez lleva años denunciando que problemas sociales y de falta de integración de una inmigración ilegal masiva, junto a un modelo policial de los años 80 completamente atrasado, nos llevaría a este preocupante escenario que va más allá de lo sucedido en Algeciras. Las imágenes de peleas, machetazos, tiroteos, etc… en muchos barrios y ciudades del país circulan por las redes de la España real, la de los ciudadanos que observan lo que ocurre en sus calles. «Sin embargo, los políticos nos dicen -se lamenta- que todo va bien y que son casos aislados. Nos dicen, nos dicen y nos dicen tantas cosas… y, mientras, la gente ve cómo se deteriora la seguridad en sus barrios cada día más».

Samuel Vázquez lo explica así: «Se gastan muchísimo dinero en tratar de convencernos de que estamos seguros, pero no se gastan tanto en darnos realmente seguridad a los ciudadanos». Y denuncia que «nuestro modelo policial está diseñado para proteger discursos políticos y estructuras de poder y no para proteger ciudadanos». Reitera que “tenemos un modelo y unas estructuras policiales de los años 80 y a nadie se le escapa que el escenario criminal actual no es el de los años 80″. Para Vázquez, «o esto cambia muy rápido o nos degeneraremos a pasos avanzados».

«Cuando en 2018 -recuerda- dije en el Congreso que era cuestión de 5 ó 6 años que la nueva realidad delincuencial que veíamos fuera, en Europa, impactara en España, unos se rieron y otros me llamaron de todo. Pues ya está aquí». Para Samuel Vázquez «da igual finalmente que lo de Algeciras haya sido un loco o un atentado yihadista. Da igual. Hay que aceptar, de una vez, que hay una nueva realidad criminal en España que antes impactó en Francia o en Suecia y que ya ha llegado».