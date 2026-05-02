Si eres un cinéfilo de verdad, te vas a enamorar de este estreno de Movistar +: «Un homenaje al arte cinematográfico»

El metacine es siempre una autorreferencia gozosa para cualquier cinéfilo. El celuloide dentro del celuloide y su realidad como subgénero es una idea explotada hasta la saciedad, a través de títulos inconfundibles. Ahí están por ejemplo, La noche Americana u 8½ de de Fellini. Pero ahora, ese amor por el arte de hacer películas tiene un nuevo y estimulante capítulo para los amantes del cine europeo de autor. Un filme que nos cuenta la creación de un largometraje cuyo impacto cultural terminaría erigiéndose como el mito fundacional de todo un género: Nouvelle Vague ya está disponible en la plataforma de Movistar Plus.

Estrenada en España a comienzos del presente año, la última cinta de Richard Linklater fue uno de los pocos títulos que impactaron con gracia en la anterior edición de Cannes. Linklater siempre ha sido un hábil retratista de épocas pasadas, plasmando con precisión la atmósfera otrora través de historias evocadoramente líricas. Boyhood, la trilogía de Antes del o Todos queremos algo son un buen ejemplo de ello. Con Nouvelle Vague esa esencia autoral se ha reiterado, aunque aquí esa filia por encapsular el tiempo declina más hacia el intento de fotografiar el alma de dicho movimiento de vanguardia homónimo. Nouvelle Vague es una comedia divertidísima que nos pone en la piel de un joven Jean-Luc Godard intentando sacar a flote su ópera prima, Al final de la escapada. El cineasta galo revolucionó el lenguaje cinematográfico rompiendo con casi todas las reglas del montaje, guion o iluminación, logrando por el camino poner en valor la creatividad, la espontaneidad y la improvisación por encima de todo.

Nouvelle Vague estuvo nominada a la Palma de Oro en el Festival de Cannes y arrasó en los Premios César. En los Globos de Oro sólo contó con una nominación al mejor comedia o musical, perdiendo la categoría frente a la arrolladora Una batalla tras otra. Desde ayer, la película está disponible tanto en los catálogos de Movistar Plus como en los de Filmin.

‘Nouvelle Vague’: el nacimiento de la rebeldía en el cine francés

La cinta sigue entre bambalinas, todas las complicaciones y singularidades de la filmación protagonizada por Jean-Paul Belmondo (Aubry Dullin) y Jean Seberg (Zoey Deutch). El rodaje se iniciaba o interrumpía según la inspiración del propio Godard, quien era constantemente perseguido por su productor ejecutivo. Rodada en blanco y negro, sin atender demasiado al racord (relación de continuidad entre planos) y sin ningún tipo de permiso de grabación, Nouvelle Vague es un homenaje sincero que despertará la curiosidad de todos los amantes del séptimo arte.

Junto a los intérpretes mencionados, Guillaume Marbeck se pone en la piel de Godard con gran genialidad (deberían haberlo tenido en cuanta para las estatuillas doradas) en un casting que cierran Bruno Dreyfurst, Benjamin Clery, Matthieu Penchinar, Blaise Petterbone, Pauline Belle y Paolo Luka Noé, entre otros.

Una carta de amor a la pasión de hacer cine

A pesar de beber directamente del pilar fundamental y la concepción teórica del movimiento de la Nouvelle Vague (Nueva Ola), el trabajo de Linklater es un carrusel abierto y accesible del nacimiento de este huracán artístico desafiante y cargado de rebeldía.

Así, combinando el humor con cierta sensación de aventura, el crítico Phil de Semlyen de Time Out dijo de ella que era «para los cinéfilos devotos, es imprescindible verla», pues es un alegre homenaje al arte cinematográfico.